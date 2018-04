Tras la Semana Santa y feriados, se reactivan los reclamos salariales

Hoy, a las 10, se realizará en Junín una reunión de dirigentes de gremios estatales bonaerenses para organizar lo que será paro de actividades y movilización a La Plata, frente a la Gobernación el jueves 5 de abril.

En primer término, se supo que mañana habrá una conferencia de prensa donde la dirigencia gremial dará a conocer los motivos de la medida de fuerza en reclamo de mejoras salariales para los trabajadores estatales de la provincia de Buenos Aires.

En diálogo con Democracia, María Inés Sequeira, secretaria general de la Unión de Educadores Bonaerenses de Junín, manifestó que mañana miércoles, el gobierno convocó a reunión paritaria por lo cual también están a la expectativa de la propuesta, aunque no tienen muchas esperanzas. Respecto a si hay posibilidades de que el paro se suspenda si reciben una oferta satisfactoria para el sector, la dirigente dijo que era muy posible que no se diera marcha atrás.

Las medidas de fuerza han sido convocadas por SADOP, FEB, SUTEBA, UDOCBA, por el Frente Gremial Docente, en tanto que se sumarán otros gremios como los judiciales y ATE, entre otros.

Además del reclamo de los docentes, habrá paro de trabajadores judiciales el próximo jueves. Desde la Asociación Judicial Bonaerense señalaron que el reclamo es de un 24 por ciento de aumento salarial en un solo pago.

Apuntaron que convocaron a una medida de fuerza porque todavía no habían sido convocados a paritarias, a pesar de que desde el gobierno bonaerense se les había prometido reunirse el 15 de marzo último.

Lo cierto es que la Asociación Judicial Bonaerense convoca al primer paro del sector en el corriente año, en todas las departamentales judiciales de la provincia de Buenos Aires, Junín inclusive.

En diálogo con Democracia, Enzo Spadaro, secretario general de la Asociación Judicial Bonaerense Departamental Junín informó que será un paro de actividades y movilización frente de la Gobernación provincial.

Aclaró que el paro del jueves estaba programado como una actividad del Frente Gremial Docente en conjunto de los estatales nucleados en ATE, CICOP y Judiciales.

“La razón de la convocatoria es que solo los docentes están negociando salarios pero el resto de los trabajadores estatales de la provincia de Buenos Aires no hemos sido convocados a negociar paritarias”, dijo.

La movilización en La Plata no solo surgió del Frente Gremial Docente, sino de varios sindicatos desde hace varias semanas para tener una actividad en conjunto, parar y movilizar todos juntos.

Nosotros somos uno de los que convocamos a realizar esa actividad. Hubo conferencia de prensa, la carpa que se montó la semana pasada en la Gobernación y este jueves, el paro y movilización.

Según lo expuesto, en lo que respecta a judiciales, la medida de fuerza afectará la actividad en todas las departamentales judiciales de la provincia de Buenos Aires. “Teníamos el compromiso del gobierno de ser convocado a paritarias antes del 15 de marzo – recordó Spadari- pero no sucedió, no hemos tenido ninguna clase de contacto con el gobierno, y lo que vemos claramente, con la experiencia de los docentes es que la inflación de este año será como mínimo del 20 por ciento y se nos va a querer imponer, cuando nos convoque, un 15 por ciento en tres cuotas”, manifestó.

A la pregunta cuánto solicitan en cuanto aumento salarial, Spadaro respondió: un 24 o 25 por ciento en un solo pago. “El jueves próximo vamos a estar presentes en la movilización en la capital provincial”, apuntó.

Municipales

Gabriel Saudán, secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales de Junín, al ser consultado por este medio, dijo que hoy habrá una nueva reunión con el Ejecutivo local, por el tema paritarias.

“En principio entendemos que van a mejorar la oferta salarial. Sea cual fuere el resultado de esta reunión, a las 18 se hará una asamblea con los delegados referentes de cada área. Cada cual vendrá con el mandato de su lugar de trabajo, sección o área y tomaremos una decisión entre todos sobre cómo seguir ante esta situación”, explicó el gremialista.

“Analizaremos si es conveniente la propuesta del Ejecutivo, si la mejora salarial es satisfactoria o no y se decide seguir con los paros o con alguna medida, que no sabemos cuál será porque siempre se decidió en asamblea. Las anteriores medidas de fuerza, paro, marcha y movilizaciones se tomaron en asamblea de delegados y referentes”, explicó.

Recordó que hubo también una movilización pidiendo el pago de horas extras tal cual lo pactado con el Municipio, en determinada fecha, entre el 20 y 23.

“Nosotros vamos a hacer lo que se decida en asamblea. No vamos a claudicar en la lucha si fuese no conveniente la nueva oferta salarial”, destacó Saudán.

El dirigente manifestó que el reclamo se basa en tener una suma superior al 15 por ciento propuesto, en dos veces, concretamente un 25 por ciento de aumento es lo que se pide desde el gremio municipal, que puede ser en cuotas, y con cláusula gatillo o de revisión compromiso mediante entre las partes, para que los salarios vayan a la par de la inflación que se dé en el transcurso del año.





ATE

En el tema paritario, los dirigentes estatales apuntan que ni siquiera fueron convocados, y en lo que hace a reclamos, ATE apunta que hacen falta más cocineros y ayudantes de cocina en los comedores, porque hay más chicos que van a comer en las escuelas que en años anteriores.

Por lo expuesto, ATE también se sumará al paro y movilización de estatales de la provincia de Buenos Aires el próximo jueves, 5 de abril.

Al ser consultado por Democracia, Julio Miguenz, secretario general de ATE Junín, manifestó: “Ni siquiera fuimos convocados a paritarias. ATE convoca a un paro de actividades el 5 de abril, en la provincia de Buenos Aires, y un paro nacional el 11 de abril”.

“Estamos tratando de unificar criterios con todos los gremios que representan a trabajadores estatales a los efectos de poder revertir esta situación, ya que estamos en abril y todavía no tenemos ni idea del aumento salarial que podría llegar a recibir los trabajadores del Estado que nosotros representamos. Desde el gobierno proponen un incremento del 15 por ciento pero no alcanzaría para los trabajadores que menos ganan. Los salarios están muy bajos. Aumentan todas las cosas menos el salario”, dijo.

Más chicos en comedores

Además del tema paritario, ATE mostró preocupación porque, aseguran, faltan trabajadores auxiliares de la Educación por el incremento de la actividad en los comedores escolares.

“La cantidad de chicos que concurren a los comedores es superior a la de otros años, por lo tanto nosotros tenemos reuniones permanentes con el Consejo Escolar y con representantes del SAE (Servicio Alimentario Escolar) a los efectos de ir reclamando lo que consideramos que no está funcionando bien. Con Marisa Ferrari, responsable del SAE, hemos tenido varias reuniones y la semana pasada, la primera del 2018 para ir evaluando los comedores. Respecto a la falta de personal, también se evaluó. Hay escuelas que están con faltantes de ayudantes de cocina. Hemos hecho los reclamos correspondientes, lo mismo el Consejo Escolar ante Educación, por la gente que está faltando para hacer el trabajo”, aclaró.

Respecto a la cantidad de chicos que acuden a los comedores, Miguenz dijo que hay escuelas que tienen entre 200 y 250 chicos en los comedores, que es necesario reforzar la cantidad de mercadería que se está entregando, como así también la cantidad de trabajadores que tienen que cocinar (el cocinero y ayudantes de cocina). “En algunas escuelas ha crecido la matrícula y en otras ha decrecido”, apuntó.

“Por ejemplo, la Escuela Agraria tiene más de 200 chicos comiendo, cuando tenía 100 y pico. Es bueno que crezca la matrícula en las escuelas pero no los que van a comer porque eso deja en evidencia que algo está pasando”, manifestó.

Consultado sobre la situación de los auxiliares y trabajadores de la educación, luego de los cambios habidos que resultaron en fusiones de cursos y hasta cierre de escuelas en algunas localidades de la región, Miguens dijo que no habían recibido ninguna consulta. “No tenemos conocimiento de que hayan cesado trabajadores por fusión de algunos cursos en algunos establecimientos educativos”, apuntó.

Licencias

En cuanto a las licencias médicas, Miguenz hizo referencia a casos en que los auxiliares que tienen alguna enfermedad los han mandado a juntas médicas en el Tigre, en tanto que a algunos que viven en otros lados, como por ejemplo, en Tandil, los mandan a las juntas médicas de Junín. “Es un sistema que no está funcionando bien y por eso reclamamos”, afirmó.

En otro orden de cosas, Miguenz dijo que tampoco están de acuerdo con el pase de los Centros de Formación Profesional a la órbita del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires. “Uno de estos, el C.F.P. N° 402, convenido con la CTA Autónoma, está en esta situación”, mencionó.