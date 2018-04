Banco Provincia inicia un paro por 48 horas

A partir de hoy y hasta mañana inclusive, el Banco Provincia estará afectado por un paro de actividades de 48 horas impulsado por la Asociación Bancaria, al mismo tiempo que fue anunciado otro más, pero a nivel nacional, para el viernes 6.

Las medidas de fuerza implican no concurrencia a los lugares de trabajo y sin recarga de cajeros. Si se cumple, el Banco Provincia tendrá actividad normal recién el jueves 5, y el viernes 6 se plegarían a la protesta de La Bancaria, a nivel nacional, en caso de que no haya una propuesta satisfactoria por parte de las entidades financieras.

En el tema paritaria, según lo manifestado por Abel Bueno, secretario general de la Asociación Bancaria, Seccional Junín, la patronal se comprometió a presentar una nueva oferta esta semana, por lo que ellos esperan que sea superadora.

Recordó que “desde La Bancaria se había propuesto que el incremento salarial fuera del 19,5 % con cláusula gatillo, y si no había esta cláusula, que fuera de 24,8 %, de acuerdo a la inflación del 2017”; también hubo una propuesta por lo que sería la canasta familiar para el empleado bancario, el respeto a lo que se venía cobrando por el Día del Bancario, que pagaron la mitad, y el Bono a principio de año, que no se pagó”.