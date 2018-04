Jon Aguilera, el juninense que fue ahijado artístico y amigo de Sandro

El músico juninense, hijo del reconocido artista Rubén Aguilera, mantuvo un mano a mano con Tele Junín en el que habló no solo de la relación y el afecto que lo unió al “Gitano”, sino también sobre la miniserie televisiva sobre la vida de Sandro, que se transmitió hasta hace unos días por Telefé.

Cabe recordar que Rubén Aguilera trabajó más de diez años con el artista argentino, en la realización de varios discos enmarcados en el resurgimiento de Sandro, y con quien mantuvo una amistad que luego se extendería a su hijo Jon.

“Yo viví una parte muy privada de Roberto”, cuenta el joven músico. “Estaban los amigos, que eran los músicos pero yo pasaba noches y días en la casa. Desde lavar un auto hasta limpiar las guitarras, incluso quedarnos cientos de veces charlando hasta las seis de la mañana, contándome historias. Él necesitaba ese tipo de charlas”.

Su conexión con Sandro se da a través de su padre Rubén, quien cuando Jon decidió irse a vivir a Buenos Aires, le dijo que fuera a ver a Roberto -como lo llamaban los amigos- y Jon no dudó.

“Roberto y María Elena eran muy familieros. Les conté que venía a hacer mi carrera artística, y de entrada me dijo ‘desde ya esta es tu casa, acá vas a tener un cuarto, te quedás acá’. En ese momento no salía de mi asombro”, cuenta Jon.

El mismo Sandro fue quien llamó a su papá y le dijo “desde este momento, el padre de Jon en Buenos Aires quiero ser yo y darle una mano en todo lo que necesite”.

La Fender del Gitano, de Jon

“Una vez me preguntó con qué estaba tocando, le dije con una Fender Squier y buscó un catálogo de guitarras y empezamos a ver un montón de Fender, en el 2001”, cuenta Jon.

Juntos ojearon una a una las páginas del catálogo hasta llegar a una Fender 57.

“¿Te gusta esta guitarra?”, le preguntó Roberto, y poco después se la obsequió.

“Es inalcanzable para algunos músicos. Esa guitarra es tuya” le dijo y Jon cuenta que se largó a llorar.

“Me dijo, ‘acordate siempre que yo también soñé esa guitarra cuando era Roberto pero solo Sandro pudo tenerla. Afortunado que la tenés, llevatelá’. No lo podía creer”.

Del mismo modo, cuando Sandro desarmó su estudio llamó a Jon y a su padre para que se llevaran todo: consolas, baterías y demás.

"Los amigos no hablamos de él"

Consultado sobre la serie que se emitió recientemente sobre el Gitano, Jon tiene sentimientos encontrados.

“En la serie el primer Sandro refleja la personalidad pero el segundo, ya no. Noté una distorsión de la historia que me dio vértigo porque al menos desde adentro no vimos eso. Se mezclaban las épocas y se contaba la historia desde un lugar que no conocen”, aseguró.

“Si bien es ficción, es lo primero que sale desde que Roberto no está físicamente y mucho queda entre la gente de eso que vos estás contando”.

Para Jon, “mucha gente quiere ver la verdadera historia, el problema es que no vamos a ser muchos los que nos animemos, yo por ejemplo no lo haría. Tuve la posibilidad de hablar de Roberto y no pude. Los amigos no hablamos de él”.