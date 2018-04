Pavimentan calle Lonegro, conectando Camino al Balneario con B. de Miguel

Conecta el Camino al Balneario con calle Benito de Miguel, transformándose en una buena alternativa para mejorar la transitabilidad del sector, especialmente los fines de semana, cuando el acceso al balneario está muy congestionado.

El Municipio comenzó con las obras para pavimentar calle Lonegro, desde el Camino al Balneario hasta Benito de Miguel.

El Intendente estuvo en el lugar y charló con los vecinos, que se mostraron sorprendidos porque esto no había sido anunciado y también contentos ya que consideran que la pavimentación no solo mejorará la transitabilidad del lugar sino que además será un avance para todo ese sector.

En el lugar

El jefe comunal, Pablo Petrecca, al hacerse presente en el lugar de las obras destacó la importancia de la pavimentación, que permitirá descongestionar el acceso al balneario municipal convirtiendo a calle Lonegro en una vía alternativa para los vecinos.

“El equipo de planificación de nuestra Secretaría de Obras y Servicios Públicos avanzó en este sentido y hoy vemos los avances hacia la concreción de la obra de asfalto desde el Camino al Balneario hasta calle Benito de Miguel”, explicó. Según lo comentado por el Intendente los vecinos se vieron sorprendidos por su ejecución, ya que nunca el Municipio había prometido tal obra pero la planificó en silencio. “Me enorgullece seguir conectando barrios y mejorando la calidad de vida de los vecinos. Según lo decían ellos mismos, los fines de semana esto era un calvario, ya sea por el gran tránsito o el polvillo que se levantaba. Aquí hemos planificado y resuelto una obra en base a una necesidad concreta, no buscando un rédito electoralista. Con el inicio prontamente de la repavimentación del camino al Parque Natural y esta obra, seguimos conectando barrios, logrando la verdadera integración de la ciudad”, afirmó.

Por su parte Osvaldo Giapor, de la Federación de Sociedades de Fomento, quien acompañó al jefe comunal en su recorrida, respecto de la obra indicó: “Es una sorpresa. Esta es una calle que necesitaba esta intervención. Cuando me invitaron a venir a calle Lonegro me pregunté a qué, porque la verdad es que no sabía que se estaba haciendo esta obra. Es una satisfacción ver cómo los barrios van teniendo las obras que se necesitan, y que sean los barrios más alejados es también una gran alegría”.

El vecino Luis Guillot afirmó que el pavimento “soluciona un sin fin de problemas de transitabilidad y que será ahora “una verdadera vía de acceso para muchos barrios”.

Leticia González, presidente de la sociedad de fomento Nuestra Señora de la Merced, indicó: “favorece a los vecinos de Los Almendros, Las Lilas, La Merced, por eso, es súper importante, conecta a todos los barrios. Es una calle muy transitada y el pavimento viene muy bien”.