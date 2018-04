Rige la obligación de aceptar pagos con tarjeta de débito en comercios de Junín

A partir del 1º de abril, los comercios están obligados a aceptar pagos con tarjetas de débito para transacciones mayores a 10 pesos, así como también tarjetas prepagas no bancarias u otros medios equivalentes. La medida incluye a prestadores de servicios y monotributistas.

Así lo dispuso una resolución de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) de febrero de 2017, que estableció la obligatoriedad del uso de medios electrónicos como formas de pago a comercios, empresas, profesionales y monotributistas que vendan al consumidor final, según la sección a la que pertenece la actividad y el monto total de Ingresos Brutos anuales.

La iniciativa de la AFIP busca promover la implementación de equipos de puntos de venta (Posnet) en los comercios de todo el país. De esa manera, los consumidores tendrán la opción de utilizar la tarjeta de débito como medio de pago.

La resolución alcanzó a todos aquellos negocios que vendan o alquilen cosas, presten servicios o realicen obras y quedarán afuera aquellos cuya actividad se desarrolle en localidades de menos de mil habitantes y las operaciones inferiores a diez pesos.

Asimismo, los comerciantes que no cumplan con la medida pueden recibir sanciones de entre $300 y $30 mil y clausuras de entre 3 y 10 días.

El costo que les insuma adoptar el sistema podrá ser computado como crédito fiscal del IVA pero también hay una serie de beneficios por el uso del Posnet, según indica la AFIP: los monotributistas no pagarán comisiones transaccionales; quienes instalen el sistema por primera vez no tendrán costo por el alquiler del dispositivo por dos años y aquellos monotributistas y autónomos que abonen los 12 pagos del año, se les devolverá una cuota.

Los comercios deben exhibir un cartel que indique qué medios de pago aceptan, y los consumidores pueden denunciar a quiénes no acepten pagos con tarjetas. Se trata del formulario 960.

“Hacia la bancarización”

En diálogo con Democracia, el titular de la Sociedad de Comercio e Industria de Junín, Diego Ruiz explicó que el proceso comenzó en 2017 y que “el comerciante tuvo que haberse adherido durante el plazo que se dio como período de adaptación. La realidad es que AFIP puso en aviso con tiempo de que sería obligatorio a partir de abril de 2018”.

Asimismo, Ruiz indicó que “hay categorías de monotributistas que tendrían bonificado por dos años la comisión y el alquiler del aparato, lo cual es bueno”.

“El mundo va hacia la bancarización y no podemos estar exentos”, remarcó Ruiz. “Mirándolo objetivamente no es momento de sumar cuestiones al comercio, la venta no levanta y eso, sumado al incremento de tarifas, es muy sensible como para seguir metiéndole presión al comerciante pero hay que adaptarse a las reglas y tratar de ser creativos, como digo siempre”.

Denuncias a través del celular

Los comercios no pueden cobrar un monto adicional. Si al consumir, el comercio ofrece un descuento por pagar en efectivo o no tiene terminal de cobro bajo esta modalidad, los usuarios pueden denunciar a través del celular.

La denuncia se inicia con el escaneo del código QR que figura en el formulario 960 del local y se deriva a la información del comercio, según se indica en la web de AFIP.