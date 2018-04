Se llevó a cabo una reunión para tratar la reforma del Código Contravencional

Con la presencia de la Secretaria de Gobierno, Dra. Agustina De Miguel, del Dr. Adrián Grassi, viceministro de Justicia, jueces correccionales de Junín, la Cámara de Alzada, fiscal General, Colegio de Abogados, fiscales y la Cámara Civil y Comercial, se desarrolló un importante encuentro para tratar la reforma del Código Contravencional.

Desde el Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires se está avanzando en un anteproyecto para reformar esta herramienta judicial.

La Secretaria de Gobierno, Dra. Agustina De Miguel, manifestó que "recibimos la visita del Subsecretario de Justicia de la provincia de Buenos Aires y estuvimos dialogando sobre temas referidos al Ministerio de Justicia. Lo más importante es la reforma del Código Contravencional y por tal motivo citamos a los jueces correccionales de Junín, a la Cámara de Alzada, al fiscal General, Colegio de Abogados, fiscales y la Cámara Civil y Comercial. Estamos convencidos de que esta es la manera de trabajar en todos los proyectos que la Gobernadora Vidal lleve adelante. Deben estar involucradas todas las partes que tienen incumbencia en cada tema".

"Hay muchas políticas públicas para ejecutar. Cuando con el Dr. Grassi conversamos sobre esta temática, lo mejor nos pareció que pudiera venir y explicarlo. Queríamos que escuchara lo que los jueces correccionales tenían para plantearle, amén de lo que corresponde a la parte municipal para que ellos lo puedan ver al momento de evaluar el proyecto. Esta es la forma en que el Ministerio trabaja y nosotros somos un reflejo de ello ya que la gestión del Intendente Petrecca trabaja junto a todas las instituciones. La idea es estar todos juntos y la reunión fue muy productiva para todas las personas que participaron", dijo De Miguel.

A su vez, el Dr. Adrián Grassi, viceministro de Justicia de la provincia de Buenos Aires, expresó que "es muy importante este tipo de reuniones y quiero agradecer la invitación, ya que tener un canal institucional tan importante como el Municipio permite conocer esta temática que hace a la vida cotidiana de los vecinos. Un código contravencional es muy importante pero esta vencido y superado por el tiempo. Nos proponemos cambiarlo y tener herramientas más modernas para responder a las cuestiones de estos tiempos. Estas son acciones que afectan a los vecinos pero que no llegan a ser delitos".

"La realidad es que no tienen respuesta de nadie. Esto ha sido una preocupación central en el Gobierno de Vidal y del Ministro Ferrari para mejorar el servicio de justicia. Como lo contravensional hace íntimamente a la problemática municipal, es que nos parece importante poder conversar sobre este tema. Estamos hablando de gobiernos tan activos y serios como este de Pablo Petrecca. Es fundamental venir y trabajar en el territorio, ya que no hay mejor manera para encarar soluciones. Tanto a la gente como a los que operan desde la Justicia para resolver estas cuestiones. Nos llevamos unas cuantas ideas para encarar estos anteproyectos, para ver otras propuestas".