Advierten sobre la posibilidad de un brote de sarampión en el país y promueven medidas

La confirmación del primer caso de sarampión autóctono en la Ciudad de Buenos Aires en una beba de ocho meses que no contaba con la vacuna puso en alerta a las autoridades sanitarias de la provincia y a los especialistas, quienes reiteraron la posibilidad de que se produzca un brote de la enfermedad.

En ese sentido, la médica infectóloga peditra Elizabeth Patricia Bogdanowicz admitió que "están dadas las condiciones" para que se produzca un brote de sarampión en el país, aunque recomendó "no entrar en pánico" y prevenir mediante vacunación.

"La condiciones están dadas pero las autoridades están advertidas, por ende no hay que entrar en pánico", manifestó Bogdanowicz, quien es la secretaria del Comité de Infectología Pediátrica de la Sociedad Argentina de Pediatría.

En declaraciones periodísticas, la infectóloga remarcó que "la única forma de prevenir la enfermedad es mediante la vacunación adecuada, que consiste en la vacuna triple viral, incluida en el calendario nacional gratuito y obligatorio.

Además, la especialista explicó que la vacuna debe aplicarse en cualquier hospital o centro asistencial a los 12 meses de vida y al ingreso escolar, aunque dada la proliferación de la enfermedad en el continente es recomendable también inocular a personas en contacto con inmunosuprimidos.

"Cada 5 años debe hacerse una campaña de seguimiento, en la que se le da una dosis extra a menores de 5 años para cubrir esas fallas primarias de vacunación. Se realizó en 2013 y está previsto volver a hacerse en septiembre y octubre de este año", indicó.

Por su parte, la directora del Hospital Interzonal, Dra. Alicia Ramallo, destacó que en nuestra ciudad, “no tenemos problemas de vacunas, y si bien desde el Ministerio se habló de un refuerzo, estamos en condiciones de hacerlo”.

Asimismo destacó que “en general la vacunación en Junín es buena porque hay muchos CAPS donde se aplican vacunas y los pediatras, cada vez que atienden en las salas de atención primaria piden la libreta sanitaria”, lo que conforma un modo de controlar la vacunación en los niños. “Los programas funcionan. Puede haber alguno que se nos escape, pero no es lo común. El índice de vacunación es buena”.

Advirtió que “no hay que dramatizar pero sí trabajar en la prevención. Se reforzará lo que se tenga que reforzar y se tendrá especial cuidado en los chiquitos que no han recibido las dosis de vacunas aún o que hay que revacunar al año”.

Vigilancia epidemiológica

Especialistas aseguraron que hay "vigilancia epidemiológica" por el caso de la beba de ocho meses en la ciudad de Buenos Aires, aunque descartaron que haya casos confirmados en la provincia de Buenos Aires.

Fuentes del Ministerio de Salud bonaerense, que se reunieron con sus pares de Nación y Ciudad, explicaron que se efectuó un alerta sanitario pero aclararon que "no hay casos declarados ni confirmados en la provincia de Buenos Aires" ni en otros puntos del país.

Por otro lado, informaron que desde que se confirmó el diagnóstico de la beba, residente en la Ciudad, y el primer caso de sarampión autóctono desde el año 2000, se inició una vigilancia epidemiológica que incluye investigar contactos primarios de ese caso índice.

"Primero se apunta al vínculo familiar para descartar contagio, segundo, al personal del jardín de infantes al que concurría la nena en el barrio de Balvanera, y luego se rastrea toda la serie de contactos secundarios que pueden haber estado en contacto con la beba, lo hace Salud de la Ciudad, con ayuda de Provincia y Nación, y se están tomando precauciones para que no se extienda la enfermedad", agregó.

La enfermedad

El sarampión es una enfermedad muy contagiosa y grave causada por un virus. Antes de que la vacuna se introdujera en 1963 y se generalizara su uso, cada 2-3 años se registraban importantes epidemias de sarampión que llegaban a causar cerca de 2,6 millones de muertes al año.

A nivel mundial sigue siendo una de las principales causas de muerte en niños pequeños, a pesar de que existe una vacuna segura y eficaz. Se calcula que en 2016 murieron 89.780 personas por esta causa, la mayoría de ellas menores de 5 años.

El sarampión es causado por un virus de la familia de los paramixovirus y normalmente se suele transmitir a través del contacto directo y del aire. El virus infecta el tracto respiratorio y se extiende al resto del organismo. Se trata de una enfermedad humana que no afecta a los animales.

La intensificación de las actividades de vacunación ha influido de forma decisiva en la reducción de las muertes por sarampión. Se estima que entre 2000 y 2016 la vacuna contra el sarampión evitó 20,4 millones de muertes. A nivel mundial, las defunciones por sarampión han descendido un 84%, pasando de 550.100 en 2001 a 89.780 en 2016.

Manifestaciones clínicas

El primer signo del sarampión suele ser la fiebre alta, que comienza unos 10 a 12 días después de la exposición al virus y dura entre 4 y 7 días. En la fase inicial, el paciente puede presentar rinorrea, tos, ojos llorosos y rojos, y pequeñas manchas blancas en la cara interna de las mejillas.

Al cabo de varios días aparece un exantema, generalmente en el rostro y la parte superior del cuello, que se extiende en unos 3 días, acabando por afectar a las manos y pies. El exantema dura 5 a 6 días, y luego se desvanece. El intervalo entre la exposición al virus y la aparición del exantema oscila entre 7 y 18 días (media de 14 días).

La mayoría de las muertes se deben a complicaciones del sarampión, que son más frecuentes en menores de 5 años y adultos de más de 30 años. Las más graves son la ceguera, la encefalitis (infección acompañada de edema cerebral), la diarrea grave (que puede provocar deshidratación), las infecciones del oído y las infecciones respiratorias graves, como la neumonía. Los casos graves son especialmente frecuentes en niños pequeños malnutridos, y sobre todo en los que no reciben aportes suficientes de vitamina A o cuyo sistema inmunitario se encuentra debilitado por el VIH/SIDA u otras enfermedades.

En poblaciones con altos niveles de malnutrición, en particular aquellas con deficiencia de vitamina A y que no reciben una atención sanitaria adecuada, el sarampión puede llegar a matar al 3-6% de los casos. Entre las personas desplazadas, la cifra de muertes puede alcanzar el 30%. La infección también puede provocar complicaciones graves en las mujeres embarazadas e incluso ser causa de aborto o parto prematuro. Quienes se recuperan del sarampión se vuelven inmunes de por vida.