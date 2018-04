Petrecca abrirá las sesiones con el foco puesto en el transporte público

El martes, a las 20, será la apertura del período ordinario de sesiones del Concejo Deliberante en el Salón de la Democracia de la Unnoba.

En tal marco, el intendente de Junín, Pablo Petrecca, brindará un discurso donde se espera que marque los principales lineamientos de la gestión municipal para este año y realice un balance de lo realizado hasta el momento.

En esta oportunidad, según pudo saber Democracia de las fuentes municipales consultadas, Petrecca dará un detalle de las obras que se realizaron y están en vías de ejecución en el partido de Junín.

Además, informará un estado de situación respecto a la economía municipal y del Grupo Junín, sociedad en la cual el Municipio es el principal accionista.

Pero gran parte de su discurso, según pudo saberse de los borradores que está elaborando Petrecca con sus colaboradores más cercanos, estará centrado en anuncios relativos al transporte público, una de las promesas de campaña que se materializaría este año.

En ese sentido, Petrecca recordará la gestión realizada ante el Ministerio de Transporte de la Nación para lograr un subsidio para el gasoil usado por los vehículos destinados a prestar el servicio, el convenio para la implementación de la tarjeta Sube, y la inversión en los refugios, que suman 38 y ya están listos para ser colocados en las ubicaciones determinadas.

Pero, en particular, se espera que Petrecca adelante fechas y el nombre de la empresa que se hará cargo del servicio público.

Según dejaron entrever fuentes municipales, se trataría de una empresa no juninense, que se radicaría en la ciudad para prestar y operar los colectivos.

Recordemos que el Municipio tuvo un acercamiento con transportistas locales, pero las conversaciones no llegaron a buen puerto, entre otras razones, porque los empresarios adujeron dificultades económicas para sumar unidades nuevas, tal como era el requerimiento oficial.

Con relación a los recorridos, recordemos que en anuncios previos, el Municipio había adelantado que serían tres líneas de colectivos y 12 unidades, como una forma de cubrir aproximadamente el 65% del casco urbano.

Asimismo, fuentes oficiales habían indicado que el uso de la tarjeta Sube brindaría descuentos en la tarifa, entre otros, a jubilados y pensionados que cobren hasta dos haberes mínimos.

Un servicio necesario

En una encuesta realizada por Democracia durante diciembre del año pasado, seis de cada diez juninenses aseguraron que utilizarían el transporte público para movilizarse en el casco urbano.

Comisiones y calendario

En el orden del día también se tratará la ratificación y/o rectificación de autoridades del Concejo Deliberante; ratificación y/o rectificación de autoridades de las comisiones internas; y la fijación de días de sesiones.