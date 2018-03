Hay menos embarazos de adolescentes en Junín, registrados en el Hospital Interzonal

En el 2017 hubo una baja de embarazos de adolescentes registrados en el Hospital Interzonal de Agudos “Dr. Abraham Piñeyro” según datos del Libro de Partos del servicio de Obstetricia y Ginecología, a cargo de la doctora Isabel Somma.

La información fue aportada a Democracia por la doctora Mercedes Luna, referente de Maternidad e Infancia y de Salud Sexual y Reproductiva de Región Sanitaria III y Laura Larghi, licenciada en Obtetricia, referente del programa Adolescencia y obstétrica del Hospital, teniendo en cuenta la información registrada durante el año pasado.

Según estos datos, el total de nacimientos en H.I.G.A. el año pasado fue de 561 cuyas madres están radicadas en Junín. De este total, 108 son jóvenes o adolescentes menores de 20 años.

Al respecto, la doctora Luna dijo:“Hay una circunstancia que se venía viendo hace bastante tiempo donde el embarazo adolescente estaba alrededor del 22 o 23 e incluso llegó al 24 por ciento de los nacimientos del HIGA. Esto refleja de alguna manera lo que pasa en la Provincia, aunque hay diferencia entre los municipios”.

De acuerdo a lo expuesto, la estadística pudo bajarse a 19 por ciento, gracias al éxito obtenido por la aplicación del Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva en esta región, que comenzó en agosto de 2015. Bajó del 22 por ciento en el 2016 (cuando estuvo suspendida la aplicación del implante subdérmico) al 19 por ciento en el 2017, gracias a la cantidad de implantes que se colocaron tanto en el Hospital como en las unidades sanitarias.

“Esto es porque tanto el servicio de Maternidad con sus residencias en Tocoginecología y Obstetricia, como la residencia de Medicina General y de Trabajo Social han instado a aceptar este método a las adolescentes”, manifestaron las especialistas consultadas.

A la pregunta si este método tiene alguna contraindicación, señaló que no es recomendable a las mujeres que sufren migraña.

La doctora Luna dijo que “se han seleccionado programas de acompañamiento de adolescentes para que tenga mejor control perinatal y acceso a anticonceptivos de alta duración antes o a posteriori de la primera gesta. Lo ha impulsado el Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, el acceso al dispositivo intrauterino y el implante subdérmico (que las mismas adolescentes llaman “chip”), dos de los métodos que más se han promocionado en los últimos años”.

Las especialistas señalaron que si bien en el 2016 se había interrumpido la aplicación de chip en los centros asistenciales públicos, en el 2017 se ha retomado, al mismo tiempo que se trabaja con los equipos de salud para mejorar el acceso, ya que muchas veces las adolescentes seguían métodos anticonceptivos como las pastillas diarias, o los inyectables mensuales que dependen específicamente del manejo personal, de la ingesta y de acceder a la caja de anticonceptivos, todos los meses.

“La propuesta incluye un método de larga duración que dure de 3 a 5 años, que ha dado muy buenos resultados, específicamente el implante subdérmico”, señaló la doctora Luna.

A la pregunta si actualmente hay insumos suficientes para seguir aplicando este programa que arrancó en agosto de 2015, la médica aseguró que hay tanto en el Hospital como en las Unidades Sanitarias, en el Municipio de Junín y en otras localidades de la región.

La entrega fue interrumpida en el 2016, pero a fines de ese mismo año la Región recibió los correspondientes implantes, habiendo continuidad en las entregas a partir de entonces, según afirmaron las especialistas.

“El Municipio de Junín ha colocado muchos. El implante subdérmico está destinado a las jóvenes de hasta 24 años, hayan o no hayan tenido hijos”, dijo la doctora Luna.

Cabe mencionar que según los parámetros de Salud, se llama adolescente a las mujeres entre 10 y 19 años, pero este método está para las que tienen entre 15 y 19 años y para jóvenes entre 20 y 24 años.

Doble método

Respecto a los preservativos, que impiden la infección por enfermedades por transmisión sexual como las venéreas y el HIV, desde los equipos de Salud, siguen apostando al doble cuidado: anticonceptivo y método barrera o preservativo.

Sobre la sífilis, una antigua enfermedad que sigue afectando a las personas de distintas edades, adolescentes, adultos jóvenes y adultos mayores, la doctora Luna opinó: “La gente cree que está desterrada y no es así. Es preocupante. La sífilis no se va a desterrar nunca digamos, es una infección que no deja inmunidad por lo tanto sigue vigente y se trata con antibióticos. El único método que lo previene es el uso del preservativo, que se hace desde 80 años atrás. Los adolescentes no es el grupo de tiene más sífilis, pero es preocupante si se da en el embarazo”.

La licenciada Larghi destacó la importancia de que la gente sepa qué es la sífilis y cómo puede prevenirse al momento de tener relaciones sexuales. “Estamos en una etapa donde no hay solamente una sola pareja sino que están abiertos a otras. El enamoramiento antes parecía eterno pero ahora son tres meses… El consejo es que usen preservativos y esta generalmente es una decisión del hombre”, manifestó.