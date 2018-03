Leonardo Sarquís: "La Provincia no tiene un bolsillo de payaso”

Esta semana, la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, anunció en Bragado un paquete de medidas con beneficios para el sector agropecuario. Estuvo presente en uno de los distritos más castigados por la sequía junto a los ministros de Economía, Hernán Lacunza; Agroindustria, Leonardo Sarquis; e Infraestructura, Roberto Gigante; también con el presidente del Banco Provincia, Juan Curutchet; el administrador general de Vialidad, Mariano Campos; y el intendente local, Vicente Gatica.

Tras la reunión con miembros de la Mesa Agropecuaria y, en una entrevista con Democracia, Leonardo Sarquis brindó detalles de los anuncios realizados por la gobernadora.



- ¿Qué balance hace de la reunión con miembros de la Mesa Agropecuaria Provincial?

- Muy positivo. Se habló de tres ejes fundamentales para estar de manera permanente en la asistencia al sector agroindustrial, no solamente en los períodos malos sino en general. Uno tiene que ver con el fondo de infraestructura, las obras en rutas y caminos, la obra hidráulica, y la inversión constante; el segundo punto tiene que ver con los créditos de financiamiento a través de las líneas de emergencia que ya tiene hoy el Banco Provincia y nuevas herramientas que puedan surgir; y el tercero es un tema impositivo, el ministro Lacunza comentó cómo es la Ley Fiscal para 2018 y manifestó el compromiso de seguir reuniéndonos todos para que no haya incertidumbre respecto de qué puede llegar a pasar con los impuestos en los próximos años.

- ¿Se evaluaron los pedidos de desastre o emergencia agropecuaria?

- Se va a convocar a la Comisión de Emergencia y Desastre Agropecuario de la Provincia de Buenos Aires para el 12 de abril y allí vamos a tratar los pedidos de emergencia o desastre que presentaron los municipios. Lo que vamos a hacer es evaluar, respecto a los índices del INTA, qué es lo que se va a declarar en emergencia, seguramente serán cuarteles o jurisdicciones, porque es más difícil, tal vez, hacerlo por productor. Las líneas de crédito ya existen, las pueden solicitar, tienen un fondeo importante, hasta 48 meses de plazo con 24 meses de gracia y pueden solicitar hasta un millón y medio de pesos.



- ¿En qué municipios van a trabajar en el arreglo de los caminos rurales?

- Se hizo también el anuncio de los caminos rurales, lo habíamos comunicado en los primeros días de marzo: la Provincia de Buenos Aires toma el compromiso de arreglar y dejar en muy buen mantenimiento 12 mil de los 25 mil kilómetros de caminos troncales que existen.Este año está el compromiso de hacer poco más de 4mil kilómetros y en 2019 se hará el resto. Es una inversión de 1300 millones de pesos, en lo que tiene que ver con maquinaria y demás. Hay 17 municipios en los que ya se comenzó a trabajar, porque muchos son caminos y rutas productivas. Se tomó la decisión de comenzar con gran parte de los que forman parte de las cuencas lecheras, en municipios como Trenque Lauquen, Guaminí, Bolívar, Lincoln, Junín, 9 de Julio, entre otros. En varios casos no es mucha cantidad de kilómetros sino tramos, lo más importante es tener la posibilidad de arreglarlos, no solo por la parte productiva sino para que los chicos y los maestros puedan llegar bien a las escuelas rurales, y para que la gente pueda circular.



- ¿Van a trabajar en conjunto con los municipios para ayudar a los productores afectados por la inundación y la sequía?

- El compromiso es trabajar con los municipios, porque no es solamente la Provincia la que lo hace. La Provincia no tiene el bolsillo de payaso como para poder sacar todos los recursos que uno quisiera para ayudar en estas situaciones. Me parece importante no exigir sino comprometer a los municipios a que hagan lo mismo que está haciendo la provincia. Por ese camino vamos a ir muy bien.



- ¿En qué instancia de avance se encuentran las obras hidráulicas?

- En cuanto a obras hidráulicas, ya está avanzada la etapa 1A de la cuarta etapa de la obra maestra del Salado, la inversión de la cuarta etapa del salado es de casi 980 millones de dólares. Cuando finalice esta etapa, junto con las otras 53 obras cortas -que algunas terminaron el año pasado y otras terminan en 2018-el 80% de los problemas que tienen que ver con las inundaciones, va a empezar a desaparecer, de acá a seis años debería estar resuelto. Con lo cual, aparte de resolver los problemas de inundación se podría tener posibilidad de regar y de recuperar zonas productivas que hoy la provincia de Buenos Aires no tiene, son casi 1.800.000 hectáreas que se podrían utilizar en el corto plazo. Además, en el próximo mes, seguramente ya estaremos en condiciones de saber quiénes son los ganadores de la etapa 1B respecto de la cuarta etapa del Salado. Entonces, en 2019 podremos llegar a tener la tranquilidad de que, si las cosas siguen como hasta ahora, todas las etapas de la cuarta etapa del Salado estarán en curso para terminarse.



- ¿Cuáles son las otras demandas de los productores agropecuarios?

- Tenemos que trabajar mucho en que exista el financiamiento del crédito adecuado en forma permanente, el tema de la reforma impositiva, la baja de impuestos, porque la presión impositiva agobia. El tema de infraestructura es otra demanda, seguridad rural ha mejorado en varias zonas y falta aún. El campo sabe que ha tenido diferentes situaciones a partir de la eliminación de retenciones en los primeros días del gobierno de Macri, nosotros trabajamos en lo provincial y también en lo nacional, porque todos apuntamos a lo mismo, queremos que crezca la agroindustria.