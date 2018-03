Franco: "Es importante que haya visto la realidad de la sequía"

Tras el paquete de medidas lanzado por el gobierno provincial con la visita de la gobernadora Vidal a la ciudad de Bragado, la presidente de la Federación Agraria Filial Junín, Rosana Franco, se refirió a las distintas cuestiones que según ella, “aún faltan resolver”.

“Respecto de los caminos, es bueno que la Provincia vea de arreglar 4 mil kilómetros este año, que será dividido en 16 municipios y en esos estaría Junín”, destacó.

Según Franco, “se pretende que las entidades trabajen junto con los municipios en el mejoramiento de los caminos provinciales y de hecho esto se está haciendo en la ciudad porque integramos la Comisión de Caminos con la Sociedad Rural y en Junín hay dinero para el tema caminos, falta la decisión política”.

Aún así, Franco aseguró “es importante que haya venido la gobernadora a un camino de tierra, que haya visto cómo están los caminos rurales en casi toda la provincia”.

Exención y patrulla

También se refirió a los productores que podrían quedar exentos de abonar impuesto inmobilidario.

“Se refirió a un artículo que hay en la ley, que dice que un productor de hasta 50 hectáreas estaría exento de inmobiliario, pero además tiene que facturar menos de tres millones de pesos y tener una actividad agropecuaria de acuerdo a un nomenclador. Ahí está acotado el tema de quién puede obtener el beneficio y quién no. Pero es importante que se haya hablado de impuestos, de la presión impositiva del sector”, estimó.

Asimismo, Franco destacó que entre los distintos temas que desde el gobierno trataron con la Mesa Agropecuaria, “se habló también de la Patrulla Rural que en algunos partidos no está muy bien y en el caso de Junín no tienen muchos elementos.

Declaración de emergencia

“Se resolvió hacer un pedido y que cada productor que considera su pérdida en más del 60% se presente con su información para pedir la emergencia ya que no hubo declaración por parte de la provincia”.

En Junín, hasta hoy, según Franco “hay siete productores que se han anotado por sus pérdidas. Veremos qué se resuelve en la reunión del 12 de abril”.

“La gobernadora pudo ver la realidad de la sequía en la provincia, que desde las entidades venimos hablando gracias a los medios que nos permiten contar lo que pasa”, concluyó la presidenta de la FAA, filial Junín.