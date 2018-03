Los paros complican cada vez más la atención al público en los bancos

El gremio bancario impulsa nuevas medidas de fuerza para la semana entrante. En lo que respecta al Banco Provincia, el paro será de 48 horas, los días martes 3 y miércoles 4 de abril.

La Asociación Bancaria impulsa medidas de fuerza que implican no concurrencia a los lugares de trabajo y sin recarga de cajeros. Esto implicaría que el Banco Provincia tendrá actividad recién el jueves 5, con la reserva de discontinuar la atención, si se resuelve un paro bancario a nivel nacional, el viernes 6.

Cabe recordar que el lunes, martes y miércoles de esta semana, en los distintos bancos, hubo asambleas de empleados a partir de las 13, por lo cual la actividad fue solo en el horario de 10 a 13, ocasionando limitaciones importantes en el trabajo de las entidades.

En diálogo con Democracia, Abel Bueno, secretario general de la Asociación Bancaria Seccional Junín, al ser preguntado por esta situación que complica a los distintos bancos y especialmente al Banco Provincia, ante los reclamos gremiales, dijo que el tema del Banco Provincia está siendo abordado por la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires.

“Marcamos el déficit de la Caja y el hecho de que el Banco Provincia debe poner millones de pesos para cubrirlo. El Banco se encuentra en problemas, nos quedamos sin liquidez, lo cual puede ocasionar problemas en la parte operativa”, advirtió el gremialista.

Paritarias

En el tema paritarias a nivel nacional, según lo manifestado, continúan las conversaciones entre las partes en forma privada. De acuerdo a lo expuesto por Abel Bueno la patronal se comprometió a presentar una nueva oferta la semana entrante, “que esperemos sea superadora”, dijo.

“Se hará una reunión en el Ministerio de Trabajo la semana próxima, pero si lo que las cámaras empresariales proponen no es satisfactorio para nosotros, la Bancaria impulsará para el viernes 6 de abril un paro de actividades y a la semana siguiente, otra vez paro, pero por 48 horas, en días a confirmar”, explicó el gremialista.

Recordó que “desde La Bancaria se había propuesto que el incremento salarial fuera del 19,5 % con cláus​​​​​​​ula gatillo, y si no había esta cláusula, que fuera de 24,8 %, de acuerdo a la inflación del 2017”; también hubo una propuesta por lo que sería la canasta familiar para el empleado bancario, el respeto a lo que se venía cobrando por el Día del Bancario, que pagaron la mitad, y el Bono a principio de año, que no se pagó”.

¿Donde conseguir dinero?

La incógnita que debe ser resuelta a la brevedad es dónde conseguir efectivo durante estos días de Semana Santa y el paro bancario.

Ya avanzado el fin de semana largo, siempre resulta muy complicado conseguir efectivo en los cajeros automáticos. Los días previos fueron muy difíciles, tanto en los bancos como en las colas para extraer dinero.

Sumados a los cinco días de vacaciones que suman la Semana Santa y el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, todas las sucursales del Banco Provincia estarán de paro el martes 3 y el miércoles 4 de abril.

Teniendo en cuenta que pasará una semana entera sin bancos, existen métodos alternativos para extraer dinero en los próximos días.

Red Banelco: ofrece la aplicación Banelco MAP para dispositivos Android o iOS que ofrece la ubicación de todas las terminales. También posee sistema GPS.

Red Link: Ofrece un sitio web con buscador de terminales por localidad en calles y avenidas.

Supermercados y tiendas: La red Banelco y Link ofrecen la oportunidad de retiro de dinero en efectivo en las cajas de comercios, tiendas, o estaciones de servicio con un límite de $5.000 por operación. Entre los comercios que tienen acuerdos para retirar fondos cuando se paga con tarjeta de débito se encuentran YPF, Axion, Coto, Chango Más y La Anónima.

De todas formas, la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA) anunció días atrás que sus entidades adheridas realizarán operativos especiales de recarga de billetes en cajeros.