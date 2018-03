Municipales que se jubilan con 30 años de servicio, reconocidos por convenio

El Jefe del Gobierno de Junín, Pablo Petrecca, recibió en su despacho y compartió un desayuno con un grupo de trabajadores municipales de diferentes áreas que cumplieron 30 años de trabajo en el municipio, o bien están a punto de jubilarse. También participó la subsecretaria de Recursos Humanos de la Gestión, Lorena Linguido.

Al respecto, y tras el desayuno, la contadora Linguido destacó que "los empleados fueron invitados a compartir un desayuno con el Intendente Pablo Petrecca y dialogar sobre uno de los beneficios que trajo la entrada en vigencia del convenio colectivo de trabajo, ya sea para los empleados de obras sanitarias como para los municipales".

"En el caso de los municipales, reconoce los 30 y 40 años de servicio, a través de una gratificación económica y, en el caso de los trabajadores de obras sanitarias, para quienes se jubilan o cumplen con los 25 años de servicio. El encuentro fue muy bueno porque los empleados se sienten valorados tras tantos años de trabajo, han contado su historia y se mostraron muy agradecidos", agregó.

La funcionaria mencionó que "el reconocimiento es muy importante, ya sea desde lo personal como desde lo económico, este último como dije, desde la puesta en vigencia del convenio, lo que redundó en la entrega de alrededor de 4 millones de pesos para los empleados que accedieron a este beneficio, algo muy importante que se reconoce desde que esta gestión avanzó con la puesta en marcha del convenio colectivo de trabajo".

Los trabajadores agradecieron el reconocimiento del jefe comunal y destacaron como un orgullo haber servido durante años a los vecinos de Junín. Marcela Ceres, quien se desempeñó en Obras Sanitarias, dijo: "Me jubilé en el mes de enero tras 37 años de servicio, y fue una experiencia muy buena". Por su parte, María Teresa De Tomasso contó: "Hace 28 años trabajo en la municipalidad, soy médica municipal y puedo decir que me gusta llevar más de media vida trabajando acá".

María Luján Corvalán se desempeña en estos momentos en el área de relaciones institucionales. "Hace 14 años que trabajo en el municipio, estoy a punto de jubilarme y estos años de servicio en el municipio fueron muy buenos, estuve muchos años en inspección general y tránsito, estoy muy contenta". También Graciela Luchelli participó del desayuno con el intendente Petrecca y contó que "hace 30 años estoy en el municipio, soy trabajadora social y, a pesar de que el trabajo es mucho, me encanta lo que hago".