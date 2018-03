Presentaron las remodelaciones y reformas de la sede de la Policía Local

Con el objetivo de ofrecer un espacio cómodo y confortable tanto para el vecino como para los policías que trabajan en dicha dependencia, el Intendente Municipal, Pablo Petrecca, junto al titular de la Policía Local, Ariel Gallinoti, presentaron ayer las reformas y remodelación de la sede de la Policía Local en el barrio 11 de Julio.

El jefe comunal destacó el trabajo en conjunto y agradeció a los vecinos por el pago de las tasas que permiten invertir en seguridad. También participaron del acto, concejales, fomentistas, autoridades de la justicia y vecinos del sector.

Al respecto, el intendente Petrecca manifestó que "era una demanda que teníamos de parte de la fuerza policial y de los vecinos del lugar. Este es un destacamento que está en un barrio importante como el 11 de Julio, que descentraliza y lleva el Estado presente fuera de lo que son las comisarías de la ciudad. Este, sumado al que está ubicado en el velódromo, permite descentralizar el trabajo de la fuerza de policía. También se suma al trabajo que estamos llevando adelante con bici policías y motorizados, para que las patrullas puedan estar recorriendo cada rincón del partido de Junín".

Asimismo destacó: "La seguridad es una de las mayores demandas que tenemos de los vecinos y por lo tanto trabajamos de manera conjunta. En este caso pudimos reacondicionar esta sede, ya que no estaba en buenas condiciones. También quiero reconocer el esfuerzo de los vecinos que pagan sus tasas y que permite que volquemos este dinero a las fuerzas policiales. Ya sea como arreglar un auto, comprar un chaleco o poner en condiciones una moto o bici. Estamos muy contentos porque pudimos reacomodar esta sede y además permite que el vecino venga y pueda encontrar respuestas a sus problemas".

Luego, agregó que "además, hacemos un trabajo en conjunto con la justicia para poder brindar mayor seguridad. Es un tema en donde debemos trabajar en equipo y lo considero fundamental. Con la policía, con la justicia, los fomentistas y los vecinos. Cabe destacar que este es un lugar que nos ha cedido la sociedad de fomento y con ellos trabajamos de manera conjunta con un único fin: trabajar en la prevención y poder reducir el delito".

Por su parte, el Fiscal General Juan Manuel Mastrorilli aseguró: "Me siento un poco el padre de la policía local, porque muchos fueron mis alumnos en la academia. Y hoy vemos que en muchos lugares se ha sacado o pasado al ámbito bonaerense y en Junín sigue estando. Y eso me parece muy bueno que suceda. Este destacamento se fue deteriorando y hoy lo vimos muy bien con la concreción de diferentes ambientes que antes no tenía como el lugar para guardar los móviles o el piso. Nosotros como policía auxiliar de la justicia, nos parece grato que haya presencia policial en todos los sectores. Esto es importante para que el vecino tenga un lugar donde ir a denunciar un hecho para que luego nosotros podamos actuar".

Además, Mastrorilli añadió que "también hay mucho valor humano en la policía y el vecino tiene la idea de una fuerza diferente y esto es seguir apuntando esa idea. Siempre hay que estar invirtiendo en la policía porque el trabajo es continuo. Siempre hay que tenerlos presentes en los presupuesto y acá se demuestra que está presente".

Por su parte, el concejal Andrés Rosa manifestó: "Es muy importante la refacción que se realizó en esta sede. Vemos que hay un crecimiento no solo de la sede sino de la policía. Es muy importante para que el efectivo se sienta cómodo y esto será un mejor trabajo de esta fuerza de proximidad. Es muy importante que el Gobierno de Junín continúe invirtiendo en seguridad tal como lo dijo el Intendente Petrecca. Todos buscamos una policía que trabaje en la prevención y contento como ciudadano que esto siga creciendo".