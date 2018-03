Gesta de Malvinas: se realizó un emotivo acto conmemorativo

El intendente Petrecca encabezó ayer el acto educativo oficial para conmemorar un nuevo aniversario de la gesta de Malvinas, en el auditorio de la Escuela Primaria N° 12 y Secundaria N° 18, que desde hoy lleva el nombre "Héroes de Malvinas".

En el lugar estuvieron presentes los representantes del Centro de Veteranos de Guerra de Junín, quienes fueron homenajeados por los alumnos y docentes de la institución.

Además, participaron miembros de Jóvenes por Malvinas; la inspectora jefa Regional de Educación, Emilse Marini; la inspectora Distrital, Andreina Arostegui; la secretaria de Educación y Desarrollo Social, Marisa Ferrari y representantes del Concejo Deliberante, entre otras autoridades.

Luego de la interpretación del Himno Nacional Argentino realizada por los alumnos de nivel secundario, y de las actuaciones de los chicos de nivel primario, Petrecca expresó: "Sin lugar a dudas, en el trascurso del ciclo escolar, este acto debe ser uno de los que más nos conmueven y seguramente a ustedes como a mí les corrió un escalofrío por el cuerpo cuando veíamos una representación tan fuerte".

"La Biblia dice que nadie tiene más amor que alguien que está dispuesto a dar la vida por el otro. Y nuestros héroes estuvieron dispuestos a dar la vida, y 649 la dieron, por el otro y ese otro fue la Patria, fuimos todos nosotros. Así que no hay palabras para agradecerles y para rendirles honor y gloria a los 649 y a todos estos verdaderos héroes que están con nosotros", agregó y llamó a los Veteranos a pasar al frente para brindarles un cerrado aplauso.

Por su parte, Marini manifestó: "Esta fecha nos conmueve siempre, porque muchos de los que estamos acá presentes éramos adolescentes, escribíamos cartas, mandábamos chocolates, siempre con la esperanza de que Malvinas era posible".

"El 2 de Abril nos convoca a repensar la historia, la historia reciente. Hoy tenemos los héroes reales y concretos y esta es la oportunidad para no solamente reivindicar la gesta de Malvinas, sino para que cada uno de ustedes pueda acercarse a nuestros chicos y nuestros adolescentes para transmitir la verdadera historia, que muchas veces quedó olvidada o no escrita. Creo que el mejor homenaje que podemos hacerles es que cada escuela, cada alumno, sepa de nuestra historia y sean ustedes los portavoces de esa historia", finalizó, dirigiéndose a los Veteranos.

