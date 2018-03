El Sindicato de Trabajadores Panaderos denuncia "desmanejos"

Rosana Farías, secretaria del Sindicato de Panaderos de Junín junto a Gabriel Ruiz, titular del Sindicato de Panaderos de Lanús y concejal por Cambiemos, brindaron ayer una conferencia de prensa tras las denuncias que realizaran ante la oficina Anticorrupción “por desmanejos”, según indicaron en la entidad a nivel nacional, que dirige Abel Frutos.

“Hicimos la denuncia ante la Justicia, en la Oficina Anticorrupción, demostrando la pruebas que teníamos. Luego como dirigente, denunciando la violencia de género el abuso de poder”, indicó Farías.

“Todo comienza en un Congreso, la gota que rebalsó el vaso fue que nos hicieran callar o bien que no pudiéramos levantar la mano y pedir por lo que los trabajadores necesitan. El sistema de salud como hasta ahora, totalmente ausente, no existe la obra social en todo el país”, denunció Farías.

“Acá en Junín está solo la Clínica Centro y cada dos meses nos avisan que se encuentran los servicios cortados por falta de pago, que asciende a 50 u 80 mil pesos, algo que deja sin cobertura al trabajador, a la familia panadera, por una suma que no se entiende. Esto me lleva a ver cómo vive el señor Frutos, que tiene que hacerse responsable porque viva de la manera en que vive” .

Por su parte el gremialista Gabriel Ruiz detalló: “En el 97, cuando Frutos se hace cargo de la organización, a nivel nacional había 46 filiales, en la provincia 25 filiales y en la actualidad nos encontramos con 23 a nivel nacional y 14 en la provincia de Buenos Aires. Cuatro de esas 14 son conducidas por familiares de él. Él tendrá que explicar qué hizo con los fondos de los trabajadores, por qué descreció tanto la organización y por qué creció económicamente él”, concluyó.