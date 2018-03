Los gremios docentes impulsan un paro de actividades el 5 de abril

Docentes de la Provincia de Buenos Aires anunciaron un paro para el jueves 5 de abril, por lo cual la medida afectará el desarrollo de las clases en territorio bonaerense, Junín inclusive.

Desde la Unión de Educadores Bonaerenses, con asiento en nuestra ciudad, señalaron que para ese día está previsto no solo el paro de actividades sino también una movilización.

En conferencia de prensa, los gremios anunciaron la medida de fuerza ante la falta de acuerdo con el gobierno provincial.

Los gremios docentes de la provincia de Buenos Aires anunciaron un nuevo paro para el próximo 5 de abril, ante la falta de acuerdo con el gobierno por la paritaria de 2018. Los gremios vienen reclamando un aumento superior al 15% con cláusula gatillo.

En conferencia de prensa, Suteba, UDA, UMET, ATE y FEB anunciaron la medida de fuerza, la segunda en este ciclo lectivo y luego de un impasse en el que las negociaciones no llegaron a buen puerto.





El Gobierno provincial había propuesto un acuerdo del orden del 15% con una cláusula de revisión, si la inflación superaba ese monto. Desde los gremios piden que el porcentaje sea del 20% y con cláusula gatillo, que implica un aumento automático si el índice de precios supera la inflación.

La medida de fuerza estará acompañada de una movilización, que será acompañada por empleados estatales y judiciales frente a la gobernación, que reclaman la convocatoria a paritaria.

"Todo esto no es casual, está ligado con este proceso de ajuste. No vamos a permitir el desfinanciamiento y no vamos a permitir el ajuste en estos términos", expresó la titular de FEB, Mirta Petrocini.