Municipales se movilizaron por el pago de horas extras

El centro de la ciudad amaneció convulsionado cuando trabajadores del corralón municipal decidieron realizar una marcha por las calles hasta llegar al edificio de Rivadavia 80 donde reclamaron por el pago de horas extras, plus y movilidad.

Estos ítems deberían haberse abonado el 23 de acuerdo a un convenio que el gremio que conduce Gabriel Saudan firmó con las autoridades municipales en el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires.

Sin embargo este mes se retrasó la facturación de los mismos y al día de hoy no fueron abonados.

Por lo tanto los trabajadores se plantaron frente al nuevo edificio municipal y no se retiraron hasta las 9 de la mañana, que fue donde el funcionario Mauro Jacob destrabó el conflicto confirmando que hoy lunes deposita las horas extras, mañana plus y movilidad y el miércoles el sueldo teniendo en cuenta el fin de semana largo no laborable.

Al respecto Saudan le dijo a Democracia que “Fue otra lucha que ganaron los trabajadores en la calle. Seguimos en estado de alerta y movilización y aguardando una oferta superadora del Ejecutivo para mejorar los salarios de los compañeros”.