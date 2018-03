Vecinos alertan por la presencia de murciélagos

Personal de la dirección de Zoonosis concurrió a la casa de una vecina luego del llamado de la misma por haber encontrado un murciélago.

Cabe destacar que cuando se encuentre un animal de estas características, se debe llamar a Zoonosis para que el personal capacitado lo pueda retirar del hogar. También hay que informar que está disponible la vacuna contra esta enfermedad y que se le debe aplicar una por año.

Además, cuando se encuentra uno de estos mamíferos, desde el Municipio se lo manda a analizar a Zoonosis de Avellaneda para desestimar cualquier enfermedad que pueda tener.

Al respecto se informó que el horario de atención es de lunes a viernes de 7 a 13 en calle Vicente López y Planes 449 o al teléfono 463-1600 o al 15 4 622097.

Sobre este tema, el Dr. Julio Ferrero, a cargo de Zoonosis y Bromatología, manifestó: "Fuimos a una vivienda ubicada en el centro de la ciudad ante un requerimiento de una vecina porque había encontrado un murciélago moribundo en su casa. Tal cual como es el procedimiento, concurrimos al mismo para retirar el animal y acondicionarlo para remitirlo a un laboratorio para que sea analizado. Esto lo hacemos por un control y desestimar que no esté enfermo de rabia. Lo importante es que los vecinos llamen de manera inmediata para que podamos hacer la prevención necesaria ante incidentes de este tipo".

A su vez, la Dra. Agustina Cacheiro, directora de Zoonosis, dijo que "los murciélagos son mamíferos nocturnos y por lo tanto no es común verlos de día. Pero cuando andan a estas horas del día y vuelan de manera errática o se chocan las cosas y caen, siempre es señal de alarma. No es porque tenga que tener rabia si o si, sino porque una de las patologías que puede tener es la rabia. Por lo tanto, una de las cosas a realizar es alejar las mascotas, tratar de aislar al animal sin tener contacto con el mismo y llamarnos a nosotros".