Arata: “Los jubilados no llegan a fin de mes”

La diputada provincial por el Frente Renovador Valeria Arata expresó su preocupación por la realidad que viven los jubilados y adultos mayores y la falta de políticas de contención que tiene el Gobierno.

"Nuestro país está sufriendo una crisis económica muy grave y, contra lo que indica el criterio común, el Gobierno le reclama mayores esfuerzos a quienes menos tienen y más sufren", cuestionó la legisladora por la Cuarta Sección Electoral.

"Los jubilados están atravesando un contexto de incertidumbre y abandono que debería encender las alarmas del Gobierno. Sin posibilidad de afrontar facturas de luz y gas que superan el 50% del total de sus ingresos, les es imposible llegar a fin de mes", advirtió.

Y agregó: "La situación de nuestros adultos mayores es de una precariedad extrema. Al Gobierno no le tembló el pulso para ajustar y recortar los servicios del PAMI, tampoco cuando aprobó la Reforma Previsional y recortó en $ 90 mil millones el fondo de los jubilados, y mucho menos le preocupa cómo impacta la inflación y los tarifazos en sus magros ingresos".

"Me gustaría saber por qué cada vez que el Gobierno desea hacer un ajuste, siempre los afectados son los jubilados; ellos ya hicieron demasiado por el país, creo que ahora es momento de compensarlos. No podemos permitir que nuestros abuelos sean los nuevos pobres de la Argentina", cerró.