"Es un fracaso gobernar con la emergencia"

"Estamos asistiendo al fracaso de Cambiemos. Se acostumbraron a gobernar a través de la emergencia", expresó la diputada juninense Rocío Giaccone, anteayer, en la primera sesión del año de la Cámara de Diputados bonaerense.

En la misma, el Ejecutivo provincial presentó un proyecto para prorrogar las leyes de emergencia en Infraestructura, Hábitat, Vivienda y Servicios Públicos; y la Administrativa y Tecnológica.

"Las prórrogas de emergencia significan que quienes gobiernan fueron incapaces de resolver durante 2 años el gran problema que tenían cuando iniciaron la gestión, que es que no conocían la administración pública de la provincia", afirmó Giaccone.

En diciembre del 2015 llegaron a la Cámara una lluvia de emergencias, con la excusa de agilizar los trámites, y lo único que hicieron fue intentar destruir el sistema de controles, punzó la legisladora juninense.

"Necesitamos trabajar las emergencias de la gente", siguió la diputada, "que son la alimentaria, la tarifaria y la sanitaria, ante la profunda crisis que atraviesa nuestra provincia. La emergencia de no llegar a fin de mes, de no poder pagar las tarifas, de no poder poner el plato en la mesa, de morir esperando una medicación".

"En diciembre del 2015 llegaron a la Cámara una lluvia de emergencias, con la excusa de agilizar los trámites, y lo único que hicieron fue intentar destruir el sistema de controles y rendición de cuentas de la Provincia. Estas leyes preveían la conformación de Comisiones Bicamerales de control que se promocionaron como una gran herramienta de transparencia, algo que nunca ocurrió", indicó Giaccone.

Y finalizó: "Necesitamos de manera urgente la Ley de Ética de la función pública, que duerme hace dos años en las comisiones".