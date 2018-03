Los municipales pararon en reclamo de una solución a la discusión paritaria

En la mañana de ayer, frente al Palacio Municipal, en la Plaza 25 de Mayo, los trabajadores municipales llevaron a cabo un paro, movilización y entregaron un petitorio al Ejecutivo, en el marco de la discusión paritaria que aún no logran resolver.

El secretario del Sindicato de los Trabajadores Municipales, Gabriel Saudan, tomó la palabra durante el acto que contó con la adhesión de un gran número de empleados que acompañaron la medida decidida por el gremio.



“Este es un conflicto gremial no buscado ni deseado”, adelantó Saudan en su discurso.

“Desde el inicio de su gestión hemos dado sobradas muestras de nuestra colaboración en todos los casos requeridos. Poniendo nuestro esmero y atención para todos los juninenses”, destacó.

Asimismo confió: “Seguramente está poniendo lo mejor de sí pero no alcanza. Seguramente hizo un esfuerzo pero no fue suficiente. Nuestro salario ha ido perdiendo en forma permanente su poder adquisitivo. No es su responsabilidad, pero sí la de su gobierno nacional y provincial”.

El secretario del gremio destacó también que esa “pérdida de poder adquisitivo” se percibe en los costos de “servicios, transportes, combustibles y artículos de primera necesidad de canasta familiar que han pasado a ser artículos de lujo para un empleado municipal”.

Por último remarcó, en reclamo por un salario digno: “No pedimos lo que no se puede, pedimos lo que nos corresponde y lo que corresponde es un salario digno”.





“El 15% es de lo que el municipio puede hacerse cargo”

El secretario de gestión del Gobierno de nuestra ciudad, Martín Beligni dialogó con los medios luego de la medida de fuerza que se realizó ayer por parte de un grupo de empleados y aseguró que “el empleado municipal no va a perder poder adquisitivo".

Asimismo, el funcionario rescató “el diálogo que mantienen con los sindicatos y los beneficios que ofrecieron en las distintas reuniones, especialmente la cláusula de revisión salarial.

"El sindicato reconoce el esfuerzo que hace la municipalidad", dijo Beligni y aseguró que “con el aumento salarial del 15% y la inclusión de la cláusula de revisión solicitada por el sindicato, los empleados no van a perder poder adquisitivo".



Desde enero

"Venimos con paritarias desde el comienzo de la gestión, que era algo que no ocurría antes”, advirtió Beligni.

“No sé cómo arreglaban las cuestiones salariales, porque ese mecanismo no existía. Por suerte hoy existe y venimos dialogando desde enero, como corresponde".

La firma del convenio colectivo, llevado a cabo durante el primer tiempo de gestión, según Beligni “ha traído mucha tranquilidad y muchos beneficios económicos al empleado. Hay que recordar que Junín está dentro del 18% de los municipios que tienen este convenio firmado que, entre otras cosas, reconoce la antigüedad del 3%; vuelve a dar las gratificaciones por antigüedad, que ya no se manejan más a dedo; y reconoce nuevamente el salario mínimo vital y móvil”.





Por otro lado remarcó: “Recordemos que recibimos sueldos de $4.000 y, gracias a estos beneficios, hoy ningún empleado está por debajo de los $11.000".

En ese orden, Beligni afirmó que "los sindicatos reconocen el esfuerzo que hace el municipio", así como el Ejecutivo escucha las peticiones realizadas por los sindicalistas.

"Sabemos que siempre hay que hacer un esfuerzo más, pero es bueno que reconozcan que el esfuerzo desde la municipalidad siempre se hizo. Nuestra propuesta es del 15% y, como el sindicato solicitó en su momento, en la última reunión se les dio la cláusula de revisión, para que se queden tranquilos de que, como ocurrió en los últimos dos años, los municipales no van a perder poder adquisitivo frente a la inflación", enfatizó.

Negociaciones abiertas, sin paro

El secretario aseguró que las negociaciones "no están cerradas" y dijo: "Nosotros escuchamos siempre, somos respetuosos de los reclamos y quien quiera reclamar está en todo su derecho. Pero para que haya paritarias y para que el diálogo continúe, no tiene que haber paro y eso el sindicato lo sabe".

Respecto de la suma ofrecida por el municipio, en tanto, Beligni explicó: "El 15% surge de lo que el municipio puede hacerse cargo. Recordemos que con las arcas municipales, lo que uno hace es pagar la deuda que dejó la gestión anterior, pagar el servicio de Ashira y pagar los sueldos municipales. Y siempre hay que tener un sano equilibrio y saber administrar entre lo que el empleado necesita, los servicios que el vecino tiene que tener y el dinero con el que se cuenta. De ese equilibrio es de donde surge el porcentaje y eso el sindicato lo entiende".

En ese sentido, recordó que el municipio adhirió a la Ley de Responsabilidad Fiscal, "que implica reordenar toda la economía y la manera de gestionar los municipios, y no correrse de los fondos que administra la municipalidad a nivel local".

"Como municipalidad tenemos que tener la responsabilidad de poder gestionar de una manera equilibrada entre lo que se le puede pagar al empleado municipal, las obras y los servicios que hay que darle al vecino y los fondos con los que contamos", finalizó.