Los docentes salieron a las calles en reclamo por una mejor oferta salarial

Funcionarios del Gobierno de María Eugenia Vidal y dirigentes sindicales mantuvieron este miércoles el duodécimo encuentro desde noviembre, en el cual se concretó un quinto ofrecimiento salarial sin incluir la cláusula gatillo.

Tras el rechazo de una nueva propuesta del Gobierno bonaerense en la que se ratificó la oferta del 15% en tres cuotas más 6.000 pesos por presentismo, y se sumó un plus de 3.000 pesos por "capacitación", los gremios docentes salieron a las calles de Junín a marchar mostrando su descontento.

Ayer, alrededor de las 18, un grupo de 200 personas se reunió en la Plaza 25 de Mayo, frente al Palacio Municipal donde distintos gremialistas expusieron sus palabras ante la presencia de los maestros que luego salieron a manifestar por las arterias principales de la zona centro de la ciudad.

“La Provincia no tiene excusas”

En diálogo con Democracia, desde Suteba, Francina Sierra dijo: “Lamentablemente por segundo año consecutivo estamos a esta altura del año sin poder resolver la paritaria docente, no solamente en términos salariales, ya que hay una parte nueva en la historia que es la cantidad de pérdidas en puestos de trabajo por el cierre de escuelas y de cursos; fusiones de cursos y cierre de bachillerato de adulto”.

“Además hay algunas modalidades que están tratando de implementar como es el caso del traspaso de Formación Profesional a la órbita de otros Ministerios. También hay un avance para la educación especial para que prontamente deje de estar dentro del sistema educativo con ese discurso de la inclusión, que está en marcha, pero que no significa que no haya escuelas especializadas”, sostuvo.





​​​​​​​“La Provincia este año, en cuestión de presupuesto, no tiene excusas porque cobró el Fondo Histórico del Conurbano y recaudó el doble, ya que los impuestos inmobiliarios aumentaron en grandes magnitudes”, exclamó.

“Estas recaudaciones no se destinan a la educación pública, salud pública y justicia. Nosotros los docentes por ser los primeros en el calendario en trabajar la paritaria, estamos acá y prontamente vamos a estar asistiendo a los planes de lucha de los compañeros estatales, ya que está predeterminado para todos el techo del 15% que no vamos a aceptar debido a las proyecciones de inflación”, concluyó.

“Sumas en negro”

La secretaria general de UDEB Junín, María Inés Sequeira, expresó: “Lo que está pasando es que recibimos por quinta vez la misma oferta salarial. Entonces ante esta situación nos encontramos realizando esta medida que es marchar junto a otros trabajadores”.

“Siguen incluyendo sumas en negro como por ejemplo el pseudo premio con respecto al presentismo docente y a las capacitaciones. En realidad son sumas que no van a los jubilados y hacen la misma oferta que es totalmente irrisoria cuando el propio Gobierno está diciendo que la inflación va a superar lo que sería el 15 por ciento que nos ofrecen”, aclaró.

“Consideramos que esto que nos quieren dar en 3 cuotas, es algo irrisorio. Nosotros estamos pidiendo un 20% con cláusula gatillo. Creo que solo tres provincias llegaron a un acuerdo salarial, pero en el resto, al igual que Buenos Aires, no hay acuerdo”, subrayó.