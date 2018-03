“La tarifa social del gas es un engaño, los que menos tienen pagarán más”

El defensor del pueblo bonaerense, Guido Lorenzino, criticó el nuevo alcance que tendrá la tarifa social del gas y, ante el aumento que tendrá el servicio, sostuvo que ahora el beneficio pasará a ser “un engaño, por lo que la gente deberá prepararse para pagar mucho más de lo que cree que deberá pagar”.

“Las modificaciones que implementó el Gobierno nacional harán que la tarifa social del gas sea sólo un nombre, un engaño. El porcentaje de consumo al que se aplicará este beneficio ahora no alcanzará para cubrir el consumo que las familias tendrán cuando venga el frío”, precisó Lorenzino.

Todavía no empezó el frío y ya nos acercaron facturas que pasaron de 500 a 2500, o de 700 a 3500 pesos, afirmó el defensor del pueblo provincial.

Es que la tarifa social bonificará por mes el 100% sobre los primeros 87 m3 de gas consumido, del 75% sobre los 87 m3 siguientes y, desde los 174 m3 el beneficio desaparecerá. Según distintos análisis, una familia consumirá no menos de 300 m3 en invierno, por lo que un gran número de usuarios que tienen la tarifa social terminarán pagando más.



Importantes subas

“Todavía no empezó el frío y ya nos acercaron facturas que pasaron de 500 a 2500, o de 700 a 3500 pesos. La situación va a ser crítica, sobre todo si se tiene en cuenta que quienes reciben estas boletas son las personas más vulnerables”, sostuvo el Defensor.

En ese sentido, Lorenzino explicó que “desde la Defensoría llevamos adelante acciones para modificar esta situación, desde un pedido al Ente Nacional Regulador del Gas para que dé marcha atrás con estos cambios hasta reclamarle al Congreso que garantice por ley una cobertura real de la tarifa social para favorecer a los que menos tienen. Estamos ante un aumento regresivo, que impactará contra la capacidad económica de la gente, y no descartamos ir también a la Justicia para reafirmar nuestra postura”.

Ante este panorama, el Defensor del Pueblo expresó que “los que menos tienen sufrirán un doble aumento: la suba en sí y una tarifa social que no servirá para cubrir el mismo consumo que tenían antes. Sin dudas es una medida que afectará duramente a los sectores más vulnerables, quienes son los más golpeados por esta seguidilla de aumentos irracionales”.