Los gremios se reúnen con el gobierno y algunos analizan posibles medidas de fuerza

Hoy se llevará a cabo una nueva reunión para resolver la puja por las paritarias docentes y Suteba aseguró que evalúan medidas de fuerza, de no arribarse a un acuerdo salarial.

La reunión será a las 14 en el Ministerio de Economía, donde los docentes esperan una propuesta superadora a la última oferta rechazada del aumento del 15%, con cláusula de revisión y un plus por presentismo.

Desde Udeb, la secretaria María Inés Sequeira indicó: “la posición de Udeb es la misma que la de Federación de Educadores Bonaerenses. Nosotros vamos a esperar a la reunión y en base a eso decidir. En ese sentido se trabajó toda la semana pasada y esta semana continuamos con reuniones de delegados, asambleas y encuestas a docentes. A partir de ahí se va a analizar qué sucede luego de la propuesta. Primero la esperamos”.

Si la propuesta se puede analizar, lo haremos, si no, habrá un congreso y se decidirá según los mandatos. María Inés Sequeira. Udeb Junín

“Si la propuesta se puede analizar, lo haremos, si no, habrá un congreso y toda la Provincia tomará una decisión a través del mandato que lleva cada uno de los distritos”.

Según Sequeira, “es apresurado hablar de paros o movilizaciones hasta tanto no se conozca la propuesta para poder decidir”.

Aún así, la titular de Udeb aceptó: “no tenemos expectativas de que cambie la oferta, de que el Gobierno ofrezca algo mejor”.

Por su parte, la titular de Udocba Junín, Cecilia Paolizzi indicó: “Esperamos una oferta superadora. No se aceptará ni se negociará sin cláusula gatillo que es lo único que garantizaría que no haya pérdida del salario”.

Además, la secretaria del gremio dijo que “la Provincia cuenta con recursos para resolver esto así que tal vez no les interesa resolver el conflicto, pero recursos hay”, reclamó.

Suteba prevé medidas

La secretaria de Suteba Junín, Francina Sierra, en declaraciones radiales manifestó que el gremio tiene previstas una serie de medidas que se concretarían luego de la reunión de hoy con el gobierno de la Provincia y la asamblea del Frente de Unidad Docente.

El pasado lunes se realizó un plenario donde se aprobó un plan de acción de lucha que incluyen paros, movilizaciones, caravanas educativas, radios abiertas para visibilizar los conflictos del gremio respecto al tema educativo, “no solo en lo salarial, sino también en la pérdida de trabajo, y calidad educativa”.

Esperamos una oferta superadora. No se aceptará ni se negociará nada si no hay cláusula gatillo. Cecilia Paolizzi. Udocba Junín

Ojalá nos encontremos con una propuesta superadora para definir en las bases si aceptamos o no. Francina Sierra. Suteba Junín

Asimismo, Sierra aseguró: “El gobierno de Vidal define cerrar cursos, cuando avanza en cambiar modalidades como los Centros de Formación Profesional y otras modalidades que tienen intenciones de correrlas del sistema educativo y están cerrando puestos de trabajo para los docentes y vaciando el sistema educativo y hoy está en un plano mayor a las cuestiones salariales”.

Respecto de las medidas y los posibles paros que puedan llevar a cabo desde el gremio, Sierra indicó que se desconoce ya que: “debemos consensuarlo en la Asamblea de Frente de Unidad Docente, y esperar a la reunión convocada para la paritaria provincial. De esa reunión saldrán las medidas”.

Además agregó: “Ojalá nos encontremos con una propuesta superadora para definir en las bases si aceptamos o no. No tenemos grandes expectativas pero esperamos que sea mejor, y si no sucede, se seguirá adelante en la lucha”.





La condición

El Secretario General del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (Suteba), Roberto Baradel, se refirió en declaraciones a Radio Mitre Mar del Plata, a la propuesta elevará al Gobierno de Vidal para destrabar el conflicto paritario.

Si bien el gremio exige la aplicación de la cláusula gatillo, el dirigente destacó que cuando se acuerde el porcentaje de aumento salarial, no se descarta la posibilidad de ceder al ofrecimiento del gobierno y pactar una cláusula de revisión aunque advirtió sobre una condición.

En ese sentido, Baradel dijo “si quieren la cláusula de revisión, dicen que la van a cumplir, entonces vamos a replantearla con esta condición: si en quince días o un mes no convocan a la revisión o las partes no nos ponemos de acuerdo, lo que queremos es que se active automáticamente la cláusula gatillo“, concluyó.