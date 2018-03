Buscan generar conciencia en los chicos sobre tránsito y consumo de sustancias

Con la premisa de concientizar e informar a los chicos sobre las normas de tránsito y las consecuencias del consumo de diferentes sustancias, se llevó a cabo el martes pasado una nueva charla del programa impulsado por diferentes áreas del municipio para alumnos del nivel secundario.

Los destinatarios de la misma fueron los alumnos de primer año del anexo 3011 de la escuela Secundaria N° 1 "Manuel Dorrego".

El vicedirector de la institución, Silvio De Gracia, expresó: "Es una alegría recibir a los representantes del municipio porque este tipo de charlas sobre seguridad vial son fundamentales, en el sentido de que los chicos, desde muy temprana edad tienen que informarse sobre estos temas para tener, en nuestra ciudad, mejores condiciones de tránsito, además de que ellos tomen conciencia y cuiden sus vidas y las de los demás".

"Quiero remarcar esta iniciativa, que como dije, nos parece muy importante, por eso estamos muy contentos de recibirlos en nuestra institución", enfatizó De Gracia.

Límites

Por su parte, Gabriela Martínez, de la coordinación de Salud Mental del municipio, recordó que "el área de salud mental se sumó a este programa Voy Seguro ya el año pasado, y que sirven para concientizar a los chicos, quienes cada vez desde más temprana edad necesitan este tipo de información para que comprendan lo que es un límite, lo que no hay que hacer y las consecuencias que trae el consumo de sustancias, no solo a ellos, sino también a terceros".

Por último, Georgina Falcón, agente de seguridad vial municipal, dijo: "El eje principal de nuestra charla es hablar con los chicos desde el lugar de ellos, todos fuimos adolescentes, por eso, con más experiencia en nuestras vidas, les venimos a hablar desde otro lugar. La idea es que ellos entiendan el riesgo que corren cuando circulan por las calles, no cumpliendo las normas de tránsito y en algunos casos haciéndolo bajo el efecto de diferentes sustancias".

"Hoy, lo que buscamos es que cuiden sus vidas y respeten las de los demás, ese es el mensaje y objetivo de esta charla, dándoles estadísticas e información para tomar conciencia", concluyó Falcón.