La declaración de la emergencia puede ser pedida por cada productor

En horas de la mañana de ayer se realizó una reunión con la Comisión de Emergencia local por sequía en campos del partido de Junín, donde la producción de los cultivos ha caído hasta un 60% en el caso de la soja de segunda.

Del encuentro participaron la Federación Agraria, Sociedad Rural, La Liga, el INTA y el Banco Provincia; los legisladores Juan Fiorini y Laura Ricchini y el subsecretario de Producción, Daniel Coria.

Se decidió que a partir de hoy, hasta el 28 de marzo, los productores agropecuarios podrán retirar unos formularios en calle España 37 presentando DNI, el número de Cuit, la partida inmobiliaria y el grado de afectación que tengan sus predios, para que sea elevado a la Provincia donde se analizará si declara la emergencia individual.

Cabe destacar que el 4 de abril va a haber una reunión de la Comisión de Emergencia y Desastre Agropecuario de la provincia de Buenos Aires (CEDABA) en La Plata, donde se estudiará el nivel de pérdida de cada cuartel.

“Las lluvias fueron dispares”

En diálogo con Democracia, la titular de la Federación Agraria Junín, Rosana Franco explicó: “Se resolvió que cada productor pueda considerar su situación. Si está afectado con más del 50% de la producción debe acercarse a retirar los formularios, completarlos y entregarlos antes del 28 de marzo”.

“Un formulario tiene que ver con ganadería y el otro con el cereal. Mañana (por hoy) ya se puede presentar la papelería de 8 a 12, un trámite sencillo”, aseguró.

“Acá hasta que no se coseche no se tiene con exactitud a ojo como se dice. Estamos viendo que la soja de segunda está perdida en un 60%, más allá de las últimas lluvias registradas que fueron dispares y llegaron tarde”, informó Franco.





“El maíz está perdido entre un 30 y 40 por ciento y ya no hay retorno. Los que tienen soja de primera también está disparejo de acuerdo a cómo y dónde se sembró. Por ejemplo en Agustina recibieron una lluvia de 60 milímetros cuando cerca de Junín no hubo chaparrones importantes”, afirmó.

“De esta manera resolvimos que sea una propuesta individual por productor. Consideramos que pedir la emergencia no debía ser por partido, sino por cuartel, ya que ha llovido de manera distinta en cada sector”, subrayó.

“Esto es un pedido para la postergación de los impuestos inmobiliarios y municipales. Si tenés desastre como en la zona de Morse, podrían no llegar a pagar pero tiene que firmar ese beneficio la Provincia y ese es el punto”, concluyó.

“Hay campos afectados y otros no”

Sobre este encuentro, Coria sostuvo que "nos reunimos con la Comisión de Emergencia local para analizar la situación que está viviendo el partido de Junín con respecto a la sequía. Gran parte del país está sufriendo por este inconveniente y queríamos ver cuál era la realidad local. Luego de escuchar las distintas posturas de los miembros de la comisión y del informe que hizo el INTA y del Ministerio de Agroindustria local, decidimos convocar a un listado de productores para que se pueda enviar a la provincia con el objetivo de declarar la emergencia por este tema".

Además, agregó que "los productores tienen tiempo hasta el 28 de marzo a presentar su DNI, el Cuit, su partida inmobiliaria y el grado de afectación que tengan sus predios. Esto se elevará a la provincia y si la aprueba se declarará la emergencia, para que luego puedan presentar su declaración jurada. Estos serán predios en particular, ya que la afectación de la sequía es dispar porque las lluvias fueron dispares".

"Hay campos que están afectados y otros no. También se analizó que lo que se vio afectado fue el cultivo de segunda, que se sembró arriba del trigo. Muchos productores tuvieron excesos de agua y luego se secó de golpe. Fue un año complicado y se analizó que si bien va a haber una merma en el rinde, la misma no es tan drástica. Pero algunos productores estuvieron muy afectados y por tal motivo trabajamos junto a las entidades por ellos. Invitamos a que se acerquen a las instituciones del agro o a la Subsecretaría para presentar la documentación necesaria", finalizó Coria.