Para el FR el problema es económico y no político

Concejales del Frente Renovador volvieron a manifestar su preocupación por la falta de acuerdo salarial del Municipio y los empleados municipales y manifestaron que desde el gobierno se confunde un problema económico con un problema político.

El concejal Patricio Fay aseguró que “Petrecca no entiende que el problema salarial es económico y no político. Se cree o le hacen creer que los gremios y los empleados están politizado. Y acá el problema es que no llegan a fin de mes”.

Fay indicó que “los aumentos permanentes de luz, gas y combustibles, más la inflación en alimentos se devoraron el sueldo de los empleados municipales. Y para resolver esta situación Petrecca debe pagar mejores sueldos. Acá el problema político está dentro de Cambiemos, que quieren negar que las cosas aumentan. Pero las dificultades de los empleados son económicas”.

“Nuestro equipo de trabajo hizo un análisis de la evolución del salario municipal durante los últimos cinco años respecto de la inflación, el salario mínimo vital y móvil y el valor de la canasta básica. Y allí se puede ver cómo el impacto inflacionario y los bajos aumentos salariales han dejado una brecha muy grande”, dijo Natalia Donati.