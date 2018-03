Productores del agro preocupados por la sequía que afecta los cultivos

Desde la la 12° edición Expoagro 2018 que se llevó a cabo durante esta semana, los productores agropecuarios de la Región y provincias como Santa Fe y Entre Ríos, dialogaron con Democracia haciendo un balance de la calidad y cantidad de los cultivos sembrados.

La mayoría de los ruralistas coincidieron en que la sequía está afectando seriamente al sector con bajos rindes en la cosecha de soja y maíz de segunda. Por otra parte esperan levantar la productividad con la siembra de trigo que comenzará el próximo mes.

Por otro lado, trabajadores del sector, sur de Córdoba que se encontraban transitando por las calles de la muestra, explicaron que ellos no tuvieron falta de agua por lo que obtuvieron una buena cosecha de soja.

“El 35% está afectado por la sequía”

Leonardo Sarquís, Ministro de Agroindustria de Buenos Aires estuvo en la Expoagro, desde donde comentó que “vamos a tener una cosecha compleja. En el caso particular de la Provincia, venimos de casi 18 meses de lluvias ininterrumpidas y con inundaciones, y a partir del 10 de octubre empezó a cambiar y en determinados lugares dejó de llover”.

“Uno tiene que ser muy cuidadoso cuando habla de estos temas como los de las emergencias, porque cuantificar una sequía es mucho más difícil que estimar el daño de una inundación, y hay que ser muy preciso.”, explicó el ministro

Además, señaló que “sólo considerando soja y maíz, tenés una afectación en los rendimientos de un 20% en soja y un 10 u 11% en maíz.”.

El ministro además adelantó que para principios de abril ya se sabrá cuáles localidades de la Provincia están en emergencia agropecuaria.

“Pérdidas y lotes con afectación”

“Rápidamente nos sorprendió cómo se fue el agua y pasamos de un exceso total a una falta de agua que nos fue muy llamativo, y más que nada por la velocidad de cómo se sucedieron los hechos”, expresó el delegado de Renatre, Rodrigo Esponda, en diálogo con Democracia.

“Mirando hacia atrás cuando uno estaba parado en ese momento, parecía que iba a durar mucho tiempo en irse el agua e iba a ser un año difícil de sembrar por el exceso hídrico”, indicó.

“Hoy considero que el partido no está en la mejor forma, pero no es tan grave viendo cómo están los vecinos de Bragado, Villegas, 25 de Mayo, Saladillo y Azul donde no sólo tuvieron seca sino que también hubo heladas tremendas”, continuó Esponda.

“Acá va a haber pérdidas y lotes con afectación. No estamos bien, pero estamos mejor que otros. No sé si es un consuelo y la realidad es que estamos un poquito mejor que algunos vecinos”, aseguró.

“Las cuestiones climáticas son siempre difíciles de evaluar porque el que sufrió la seca o la inundación, siempre hay uno que la sintió más que queda mucho más dolido. Hablar de generalidades es muy difícil cuando las cuestiones son individuales de cómo la está pasando cada productor”, explicó.

“En Junín la soja de segunda ha sufrido mucho y el maíz también en algunas zonas. Me parece que para hablar de pérdidas hay que ser prudentes y esperar al momento de la cosecha que ya empieza, ya que he visto análisis de gente que habla de 5 mil millones y otros de 2 mil millones”, advirtió.

“De esta manera vamos a tener los números reales de cada uno de los distritos, para poder evaluar exactamente cuál es la pérdida. Que va a haber merma no hay ninguna duda y de hecho a nivel nacional ya se habla de 11 toneladas menos de soja”, informó el productor rural.

“Hay que mantener esto que se viene reclamando sobre la declaración de emergencia a los que lo necesitan y tener el número de la cosecha para poder trabajarlo más responsablemente. Sin ninguna duda la seca va a afectar, al igual que la inundación que demoró la siembra porque todavía había mucha agua”, subrayó.

“En 10 días se va a empezar a cosechar el maíz en Junín y se espera que sea bastante corta porque esto de la seca va a generar menos rinde y va a ser rápida. Si se extiende va a ser por los maíces de segunda que se sembraron más tarde”, concluyó.