Realizan mejoras en los caminos rurales y la APAJ pide información

En un comunicado, el Gobierno de Junín informó que continúa trabajando en los caminos rurales del Partido, con el fin de mejorar la transitabilidad y dar respuestas a los productores agropecuarios locales.

En esta oportunidad, durante la semana pasada, las máquinas estuvieron en los cuarteles II, V, VIII y IX, en donde se ensancharon y mejoraron importantes caminos.

Al respecto, el encargado del área, Néstor Traverso manifestó: “En este momento estamos trabajando en el Cuartel II, en el camino que va de Junín a La Oriental y La Oriental O'Higgins, que es utilizado por mucha gente de O'Higgins. Estamos levantando y ensanchando este camino, haciendo un trabajo que no es fácil por la cantidad de años en los que no se habían hecho bien las cosas".

Por su parte, la recientemente formada entidad ruralista APAJ presentó el viernes último un petitorio en la mesa de entrada del Palacio Municipal.

En su pedido de informe al Jefe de gobierno Local, la APAJ apunta a conocer cuál es el plan de trabajo para los caminos rurales elaborado en 2017 para 2018, los costos del mismo, desde el cual se desprendería la actual tasa, y quiénes son las personas que conforman la comisión tripartita.

“Lo expuesto forma parte de las obligaciones del Municipio, emanadas del Decreto reglamentario 130-07”, explicaron desde la entidad ruralista.

“De esto se desprende que la tasa no es un monto que emerge de las necesidades del Municipio, sino del proyecto de lo que se va a realizar de trabajo y debe existir una comisión fiscalizadora que rinde cuentas al respecto”, concluyeron.