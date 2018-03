El PJ de Junín amasa la unidad y abre el juego

Tras la cena en el club Newbery, a la que asistieron cientos de dirigentes y militantes peronistas de Junín, el presidente del Consejo Partidario, el edil Lautaro Mazzutti –que responde a la diputada provincial Rocío Giaccone- afirmó a este diario que “a la cena asistieron muchos sectores, que incluso no integraron la lista, por eso lo que queda es trabajar por la unidad; acabo de llegar (ayer) del congreso de Hurlingham y había dirigentes massistas, y de distintos espacios”.

“Hoy, en Junín, la conformación de un frente con el meonismo se ve lejana”, afirmó, aunque aclaró que no es el momento de analizar estrategias electorales.

“Primero desde el peronismo tenemos que dar el ejemplo de unidad, convocar a todos los sectores y ser generosos; el límite es el gobierno de Cambiemos”, señaló.

“En la cena estuvo Eduardo Diotti (secretario general de la Uocra); Nazareno Diotti (espacio vecinalista Por Un Nuevo Junín), Oscar Farías (jugó en la última elección con Florencio Randazzo); Héctor Azil, titular de ATSA; Eduardo Biaggio, del Movimiento Evita; y los que no estuvieron, seguramente la próxima van a estar, porque vamos a seguir convocando”, afirmó Mazzutti.

Bruzzone: “De abajo hacia arriba”

Por su parte, el concejal José Bruzzone, que tiene como referente al senador bonaerense Gustavo Traverso, afirmó ayer a Democracia que “el armado tiene que ser de abajo hacia arriba” y no de “acuerdos de cúpulas”. Y agregó que “si algo transformó el kirchnerismo fue la formación política y la conformación de un programa”.

“Desconfío de la aritmética electoral, de los que dicen que si hubiésemos ido con Randazzo o con Massa, hubiésemos ganado, porque se hubiesen producido migraciones del voto hacia un lado u otro”, indicó.

“Ahora si el armado se da de abajo hacia arriba, y cada uno resigna el vedetismos, entonces hay una oportunidad para la unidad, con un programa anti-neoliberal”, afirmó, y añadió que es de esperar que “los límites no sean solo el peronismo”. Sobre la posibilidad de un frente local con el meonismo dijo que “es impensable, pero eso no quiere decir imposible”.

Con respecto al trabajo que viene, Bruzzone señaló que se reanudará la cátedra libre en la Unnoba y apuntó a continuar con la formación.