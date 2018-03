En Junín, las irregularidades en el trazado urbano perjudican el tránsito

Cuando se habla de barreras urbanísticas en Junín, en lo primero que se piensa es en los predios ferroviarios que dividen a la ciudad, sobre los que –desde hace años– se busca una solución para lograr una integración. Dentro del trazado metropolitano, esas cuarenta hectáreas resultan un obstáculo que se traduce, entre otras cuestiones, en reiterados congestionamientos en la circulación vehicular.

Pero el tránsito de Junín tiene muchas otras barreras, de menor escala, que están relacionadas con el diseño urbanístico local y contribuyen al caos en el tráfico que se advierte en las calles diariamente.

Entonces, más allá de los aspectos culturales, del exceso en la cantidad de motos y del mal manejo –que son los argumentos que suelen esgrimirse para explicar los problemas en el tránsito local– lo cierto es que, además, hay temas de infraestructura, diseño y movilidad que también influyen en esta realidad.

Cruces de más de dos arterias, trazados irregulares de las calles, esquinas imperfectas, ochavas que dejan poca visibilidad, son algunas de las trabas que los conductores deben sortear diariamente en nuestra ciudad.

Antiguos límites

Así como los predios ferroviarios funcionan como barreras, también lo hacen, de alguna manera, las Rutas Nacionales 7 y 188, lo mismo que la avenida de Circunvalación. Estas vías solían demarcar, años atrás, los límites de la ciudad. Pero el crecimiento demográfico y el desarrollo citadino hicieron que las rutas ya no funcionen como fronteras y que Circunvalación ya no circunvale, sino que todas están prácticamente integradas al área urbana.

Es por ello que el cruce de estas arterias, que cada vez es más fluido, se vuelve una empresa dificultosa. Sobre todo, en las horas pico: “A las 8 de la mañana, cuando llevo los chicos al colegio, Circunvalación parece la General Paz”, grafica un residente de la zona de quintas.

Frente a este panorama, se decidió en su momento la instalación de semáforos en la Ruta 7 que, si bien mejoraron la circulación, todavía sigue siendo más común de lo deseable que se produzcan accidentes en esa zona.

Barrio Belgrano

La calle Italia, en el barrio Belgrano, muestra un trazado irregular en muchas de sus intersecciones. Es que los vehículos que transitan por Siria, República Libanesa, Tucumán, Rioja y Pasteur, al llegar a Italia deben hacer un zigzag para continuar su marcha por la arteria que venían circulando. Es por ello que Italia en ese tramo es de doble mano: para permitir que los autos puedan hacer ese serpenteo obligatorio al cruzarla, sin incurrir en una infracción.

Ante estos eventos que tienen que ver con el diseño de la ciudad, las administraciones pueden hacer intervenciones que permitan mejorar la circulación, como la instalación semáforos o reductores de velocidad. No obstante, estas medidas que buscan ordenar el tránsito, también generan nuevas complicaciones como, por ejemplo, la sobrecarga en las calles laterales. Entonces, lo que parece una solución para un sector, se convierte en un problema para otro.

Con la colocación de tachas en Italia sucedió, precisamente, eso: aumentó el caudal vehicular en Bernardo de Irigoyen y en Sarmiento. Y en esta última arteria también hay irregularidades en su trazado, ya que en las intersecciones con Padre Ghío y con Pasteur hay que hacer un zigzag. Lo riesgoso en este caso es que, en ambos casos, para seguir por Sarmiento se deben hacer unos metros en contramano.

En el barrio lindero, Villa Talleres, la problemática derivada de la traza urbana es otra. Allí, las calles y las veredas son demasiado angostas, por lo que en las esquinas las ochavas están cerca de los cordones, lo que disminuye notoriamente la visión para quien llega a una intersección.

Un problema similar se advierte en el barrio Evita, que está pegado a Villa Talleres hacia el norte. En este caso hay un tema de diseño, ya que aquí las arterias tienen características muy particulares: son muy angostas y muchas de ellas son curvas. Además, son todas doble mano, lo que genera numerosos inconvenientes y no pocos reclamos de los residentes. De hecho, el pedido de intervenciones para mejorar la circulación vehicular y disminuir la peligrosidad es una de las principales demandas de los vecinos y fomentistas cada vez que son entrevistados en la sección “por los barrios”, de este diario.

Esquinas “imperfectas”

Dentro del ámbito del tránsito, una esquina es, por definición, el cruce de dos calles. Sin embargo, en la geografía juninense hay algunas de estas intersecciones en las que intervienen más de dos arterias, y otras que presentan irregularidades en su diseño, lo que suma complejidad a estas confluencias.

Un ejemplo de estos empalmes –a los que podríamos llamar “esquinas imperfectas”– es el de Pastor Bauman y Alsina, donde el vehículo que viene por Alsina debe hacer un zigzag para seguir su camino por la misma calle pero, además, ahí mismo nace Ángel María de Rosa, por lo que hay más de dos arterias dentro del mismo punto de confluencia.

Pero no es este el único caso. La intersección de Alberdi, Javier Muñiz y Colón presenta una geografía intrincada en la que también desembocan tres calles que, además son muy transitadas, incluso con una gran afluencia de tránsito pesado.

Cerca de allí hay otro cruce similar, donde Almirante Brown desemboca en Javier Muñiz, y en el mismo espacio nace la calle Liliedal.

El de Avenida República y Suiza es otra esquina complicada. Más allá de lo irregular de su trazado y de su gran afluencia vehicular, ahí mismo hay una estación de servicio, lo que hace que los autos y motos circulen en las más diversas direcciones. Desde la sociedad de fomento del barrio Villa Talleres vienen bregando desde hace años para que allí se coloque algún tipo de ordenador de tránsito.

Aristóbulo del Valle y 12 de Octubre también tiene su complejidad, dado que son dos calles de doble mano que se cruzan de manera anómala y sin un semáforo que organice el paso de los vehículos.

Ya en el barrio Villa del Parque, en el cruce de Álvarez Rodríguez y Aconcagua se observa cierta irregularidad que lo hace riesgoso, lo que se ve potenciado por la escasa visión que tienen los que vienen desde el centro sobre los que llegan desde Lartigau.

Finalmente, otro ejemplo de esquina peligrosa y de difícil circulación es la de Bolívar y Almirante Brown. Allí la característica particular es que son calles no muy anchas, pero donde pasan, indefectiblemente, todos los colectivos de larga distancia que ingresan a la ciudad. Y en esa intersección suelen dificultársele el giro a los choferes, lo que se traduce en problemas en el tránsito.

Rotondas

Las rotondas son construcciones viales diseñadas para facilitar y darle fluidez a la circulación vehicular. Sin embargo, no están exentas de dificultades. Sobre todo, teniendo en cuenta que se recurre a esta medida cuando hay un cruce lo suficientemente peligroso, que amerita su instalación.

La rotonda de Benito de Miguel y Padre Respuela y su continuación, Pastor Bauman, es una de las más engorrosas. Esto se debe a que es un espacio angosto, que sirve para ordenar el tránsito de dos avenidas con mucho caudal vehicular, a lo que se le agrega una quinta vía, como lo es la calle Arquímedes, que también desemboca allí.

Dada la conflictividad de ese lugar, el municipio ya comenzó con la intervención sobre esa rotonda, en donde se va a cerrar el acceso por Arquímedes y se van a ampliar las veredas en los accesos, para eliminar estacionamientos muy cerca del giro, dar accesibilidad peatonal y una mayor visibilidad.

Otra rotonda en la que se observan dificultades es la de Primera Junta y San Martín. En este caso se advierte un gran espacio en la calzada, lo que permite que entren a la misma de a dos –o en algún caso tres– automóviles por cada uno de los cuatro ingresos, con el riesgo que conlleva la circulación conjunta de tantos vehículos en una rotonda como esa.