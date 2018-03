Comercios juninenses que se suman a las ventas a través de e-commerce

El fenómeno de Internet y las nuevas formas de comercio electrónico abrieron el mercado y revolucionaron la forma en que la sociedad compra y vende tanto bienes y productos como servicios y cada vez son más los comercios que se adaptan a esta tendencia para expandir sus ventas.

En muchos casos, especialmente para pequeños negocios, las redes sociales se convierten en la primera vidriera que permite una mayor visibilización y acceso por parte de los clientes. Se continúan las plataformas online, que pueden incluir en muchos casos portales de venta como es el caso de Mercado Libre uno de los más importantes.

En Junín, si bien la situación puede ser diferente por tratarse de una ciudad de cortas distancias, las nuevas formas de consumo impactan tanto o más que en otras localidades y las empresas tienen que optar por aggiornar sus operaciones y adentrarse en la era del mercado digital.

Sistemas Junín y Climatécnica son dos de las empresas que están presentes en la web, ampliando su proyección y buscando llegar a un mercado que cada vez se expande más. Del mismo modo lo hacen empresas como Bringeri Hogar y Naldo.

Por su parte también la empresa de indumentaria Surface se encuentra en pleno proceso de inmersión en el mercado digital.

Transformar los medios de compra

Desde hace muchos años, Sistemas Junín posee su sitio web pero la adaptación para venta con plataforma online directamente, se realizó hace dos años.

De ese modo fueron mejorando la página web y a principio de este año lanzaron el nuevo sitio renovado.

Asimismo, la empresa posee algunos productos publicados en Mercado Libre y aprovecha la herramienta que brinda facebook a través de la Fan Page.

“En lo que es ventas web no ha cambiado tanto, pero sí se reciben muchísimas consultas de productos a través de la página web y en muchos casos los clientes llaman por teléfono, es una especie de vidriera”, explica Emanuel Casalis.

“La idea es transformarlo y hacer el cierre de venta directamente desde el sitio, pero se está usando más como vidriera que para cierre de venta”, asegura.

Una de las razones, tiene que ver con el perfil del comprador en nuestra ciudad, que en muchos casos aún no se acostumbra a las compras online. En otros casos, para muchos resulta una bendición.

El e-commerce es una herramienta muy útil también para publicitar y atraer clientes. Emanuel Casalis. Sistemas Junín

Vendemos a través de la plataforma de Mercado Libre, donde está nuestra página web, desde hace dos años. Walter De Antoni. Climatécnica



“Tiene un poco que ver con cómo se maneja la gente hoy. Ven un producto, ven su precio y luego consultan si se puede enviar a su casa. En muchos casos no se animan a cerrar la venta a través de la página”.

Según Emanuel, a raíz del rubro que comercializan, “la mayoría de las consultas y ventas están canalizadas en lo que es informática, en computadoras, impresoras. Pero también otro rubro específico de nuestra empresa que es el de fotocopiadoras”.

Si bien el mercado digital en la ciudad en general aún no despega del todo, según Emanuel, “nuestra idea es desarrollar aún más el e-commerce ya que es una herramienta muy útil también para publicitar y atraer clientes”.

Mayor alcance, a nivel nacional

Otra empresa de nuestra ciudad que ingresó en el mercado digital hace dos años es Climatécnica.

Según explicó Walter De Antoni: “Vendemos a través de Mercado Libre, donde está nuestra página web, desde hace dos años. Primeramente arrancamos muy bien y después se masificó y bajó muchísimo ya que se llenó de oferentes”.

Aún así, Walter aseguró que “existe un mayor alcance, que se da a nivel nacional”.

Asimismo, destacó que “a través de internet se venden cosas puntuales, que tal vez no requieren servicio técnico y otras se venden si o si en el local comercial como aquello que está garantizado con el servicio técnico”.

Para Walter el aprovechamiento del mercado digital es “es una ayuda más, no es la solución pero es una gran ayuda. Hay comercios que tienen mayor penetración por el producto que venden, en nuestro caso el rubro es más técnico y más específico. No es una venta masiva como se puede dar en indumentaria donde si tenés buen precio te compran de cualquier lado. Si bien en nuestro rubro no se da del mismo modo, existen sí muchas consultas diarias”.