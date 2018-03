“Argentina trabaja” y la estrategia de ocultar lo hecho en gestiones anteriores

Días atrás medios locales hicieron públicas expresiones de la referente del Ministerio de Desarrollo Social (MDS), Yamila Alonso, en relación a reclamos de trabajadoras y trabajadores del programa “Argentina trabaja” y a los cambios implementados por la Alianza Cambiemos.

Sorprenden las expresiones públicas de la referente cuando afirma que “la idea es que no tengan que depender siempre de un plan”.

Dice Jorge Alemán que una de las estrategias del neoliberalismo es deshistorizar y descontextualizar. Los "voluntarios" de Cambiemos nos tienen acostumbrados con esas ideas donde parece que la historia empieza cuando ellos llegan, pero ni así deberían desconocer que esa dependencia laboral hoy se ha profundizado por las condiciones locales y fundamentalmente nacionales (por decisiones del Gobierno del que forma parte) y del mundo global en el que estamos insertos y al que a partir de esas decisiones tenemos mayor sujeción.

¿Sabe la referente que a principios de 2016 (cuando fue designada para el lugar laboral que ocupa) el Programa contaba con más de 20 técnicos para capacitaciones laborales a los que no se les renovó el contrato? ¿Olvida que en esa gestión eliminaron sin explicaciones los capacitadores de cooperativas que recibían por mayores responsabilidades un plus en el ingreso?

¿Sabe la referente que en distintas oportunidades las y los trabajadores del Argentina Trabaja reclamaron al Intendente por su incierta situación laboral? Que sólo unos pocos técnicos aún permanecen pero con absoluta inseguridad sobre su futuro laboral?

¿Sabe que el ingreso social actual que perciben las y los trabajadores ha perdido poder adquisitivo en relación a 2015, por el aumento de los productos de la canasta básica? ¿Sabe la referente que el programa ha sido desfinanciado por el MDS en provisión de herramientas, insumos y ropas de trabajo? ¿Y que los actuales recursos educativos son provistos por otras áreas del Estado?

La referente ¿olvida? ¿Omite?

-Que el Programa fue creado en 2009 por la presidenta Cristina Fernández para capacitar personas para el trabajo percibiendo por ello un ingreso social y el complemento del monotributo social.

-Que cientos de juninenses transitaron por esas capacitaciones y se insertaron laboralmente y/o continuaron estudiando.

-Que la más clara evidencia de lo realizado (que parece no ver) es el cambio radical de los abandonados predios de los ex talleres ferroviarios, que el gobierno del intendente Petrecca recibió acondicionados, con aulas para la escuela que actualmente funciona y el polideportivo Beto Mesa que todos los juninenses disfrutamos.

-Que funcionó un taller de carpintería, que su gobierno entregó muebles a familias de Junín, una carpintería de aluminio que era contratada en la ciudad, talleres textiles que funcionaban hasta fines de 2015, y que cooperativistas conducidos por técnicos refaccionaron a nuevo la sala de neonatología del Hospital “Abraham Piñeyro” de Junín, pintaron escuelas y centros de formación profesional.

En democracia la estrategia comunicacional de desvalorizar, ocultar y negar lo que hizo la gestión anterior, simplemente resta.

(*) Concejala de Junín por Unidad Ciudadana.