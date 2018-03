Nueva reunión para poner en marcha la mediación comunitaria

Luego de un encuentro entre concejales, la Secretaria de Gobierno Dra. Agustina De Miguel y representantes del Colegio de Abogados, se realizó una nueva reunión para poner en marcha en nuestra ciudad la mediación Comunitaria.

El objetivo es terminar de marcar lineamientos para comenzar a tener esta herramienta ante conflictos vecinales.

Al respecto, la Secretaria de Gobierno Dra. Agustina De Miguel, sostuvo que "junto a los concejales del bloque se realizó la reunión de la comisión de legislación encabezada por el concejal Dr. Marcelo García y sobre un tema tan importante como la mediación comunitaria. Este fue un proyecto elevado por el poder ejecutivo el año pasado y en línea a la orientación que está llevando a cabo la Gobernadora Vidal. Esto es algo que coordina Ezequiel Borra, director de Mediación Comunitaria del Ministerio de Justicia de la Provincia y que ya ha sido implementado en varios municipios y por tal motivo buscamos que se aplique en Junín. Por ello nos reunimos con la Dra. María Rosa Fernández y el Dr. Marcelo Miano, representantes del Colegio de Abogados, para que esta herramienta se aplique en nuestra ciudad".

A su vez, la Dra. María Rosa Fernández, aseguró que "es muy importante que desde el Municipio se cuente con otras herramientas para que el ciudadano tenga un lugar donde llevar sus conflictos, para encontrar espacios de diálogo y de resolución de los mismos. Esto hace al bien común y el objetivo es que todos ganen porque son los espacios que brinda la mediación. Nosotros desde el colegio lo vemos muy bien y nos interesa que se cuente con esta herramienta. Es un canal más, aparte de la justicia, y aborda una multiplicidad de conflictos para ampliar el espectro".

Por su parte, el concejal Dr. Marcelo García, explicó que "es muy importante y creemos que debemos sumar a todas las fuerzas y debería salir por unanimidad. No habría que poner trabas a una situación, ya que la mediación comunitaria es un beneficio para la recuperación del tejido social. En la comisión, se decía que de esta forma estamos garantizando el acceso a la justicia y no al poder judicial. Y la resolución no pasa solo por un juez sino también por las mismas partes involucradas en el conflicto. Es un proceso para llegar a un acuerdo y es un tema que la sociedad debe aceptar. Es muy adecuado el proyecto presentado por el Intendente Petrecca y el mismo estará anclado en la Secretaría de Gobierno".

Para finalizar, el concejal, Juan Carlos Tolosa Rossini, indicó que "es imposible no estar de acuerdo con este proyecto ya que es un servicio muy importante para los vecinos. Y en la misma línea que la gobernadora Vidal es que actúa el Intendente Petrecca. Todos fueron muy claros con lo que significa este proyecto y estamos encaminados para que se lleve a la práctica. Será gratuito para los vecinos y se busca evitar que vaya a la vía judicial. Esto va a resolver cuestiones de vecindad que no encuentran un canal adecuado de respuesta".