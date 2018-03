La Justicia desestimó una denuncia contra la Unnoba

El rector Guillermo Tamarit y el secretario Legal y Técnico, Pablo Petraglia brindaron ayer una conferencia de prensa en el Edificio Reforma Universitaria, sede de Rectorado, para comunicar la resolución judicial que ordenó archivar una denuncia en contra de la Unnoba por entender que no se cometió delito, en el marco de una denuncia por malversación de caudales públicos, que involucró a varias universidades nacionales.

“El fallo indica que no hay delito ni por la Unnoba ni por ninguna de las autoridades. Queremos darlo a conocer porque estas denuncias genéricas atentan contra el prestigio por el cual trabajamos todos los días”, resaltó Tamarit.

Petraglia contó que la denuncia fue iniciada en 2016, a partir de la instrucción del fiscal federal Guillermo Marijuan. Luego fue derivada, como muchas otras, a los Juzgados Federales del interior.

“La Unnoba tiene su domicilio en esta ciudad y como aquí existe un Juzgado Federal, la causa fue radicada en Junín, instruida por el fiscal federal Eduardo Varas”, explicó.

Petraglia detalló cómo fue el proceso: “Varas, luego de estudiar la documentación enviada por parte del Ministerio de Educación de la Nación y de la Secretaría de Políticas Universitarias, nos pidió documentación complementaria. Estimamos que no había mérito para entender alguna posible comisión de delito de malversación de caudales públicos, porque en estos términos derivó la causa al juez federal Héctor Plou, quien el 22 de febrero de 2018 dicta en su fallo que no existe delito ni por la Unnoba ni por sus autoridades. De esa forma, archiva la causa”.

Según el rector, la Universidad decide dar a conocer el fallo para que la comunidad sepa que la denuncia fue “infundada y genérica”.

“Se trató de una denuncia genérica que quedó expuesta públicamente y ubicó a todas las universidades en el mismo lugar. Nosotros queremos dar a conocer y explicar cada uno de los casos que suceden en nuestra Universidad”.

“Las universidades públicas se conducen en forma colectiva, se tratan presupuestos y rendiciones en el Consejo Superior -especificó el rector-. Además, tenemos un sistema de control propio y, finalmente somos controladas por la SIGEN. Igualmente si tuviéramos que someternos a otros sistemas de control lo haríamos porque somos conscientes de que manejamos dinero público. Sin embargo, no podemos permitir que se tergiverse la información, ya que eso atenta contra la Universidad Pública en sí”, remarcó Tamarit. “Estos hechos que adquieren enorme repercusión nacional terminan perjudicando a nuestros estudiantes. Aquí no está en juego el prestigio de un rector sino el valor del esfuerzo que hacen nuestros estudiantes”, insistió Tamarit.