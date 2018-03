El agro recibió con alivio los créditos lanzados por Vidal pero pide agilidad en la emergencia

Con una estimación del 30% de pérdida en los rindes, la situación de sequía que afecta al agro y no da tregua, recibió ayer con buenos ojos el lanzamiento de las líneas de crédito para productores afectados por la seca.

Asimismo, la Gobernadora planea convocar a las entidades rurales a la Comisión Provincial encargada de evaluar la situación climática y emitir las declaraciones de emergencia y desastre agropecuario.

El Banco Provincia y el Banco Nación son los encargados de ofrecer los préstamos, según indicaron Vidal y el ministro de Agroindustria de la Nación, Luis Miguel Etchevehere en el marco de la cena de Expoagro que se realizó anoche, antes de habilitar la muestra agropecuaria a cielo abierto.

El Agro local celebró el anuncio de Vidal aunque esperan mayor agilidad para lograr la emergencia.

Rodrigo Esponda, delegado de Renatre aseguró a una agencia local que “son bienvenidos los créditos, y el anuncio de los caminos rurales que también es un reclamo histórico del interior de la Provincia”.





Además destacó que fueron “muy oportunas y acertadas las palabras de Vidal, sobre todo en la lectura que realiza sobre el campo, que necesita una ayuda imperiosa y rápida, porque pasamos de un exceso hídrico a una falta de agua descomunal y que nos sorprendió a todos. En el caso de Junín, no está afectado como otras zonas, pero vemos que la seca ha pegado fuerte en gran parte de la provincia de Buenos Aires y del país”.

También planteó la necesidad de contar con una nueva ley de emergencia para el sector.

“Hoy en día esa ley tiene mucha burocracia, y nosotros planteamos que con todas las herramientas tecnológicas que tiene el Estado, tranquilamente de oficio podría determinar la emergencia para los partidos o las zonas que están afectadas y después el productor en forma individual, teniendo la declaración, presente la planilla en su distrito describiendo la situación de cada uno”.

Además, Esponda consideró que la Gobernadora “podría suspender los revalúos que realizó el año pasado para el sector agrario en la zona de sequía y rever con la posibilidad de dejar en stand by el inmobiliario complementario que es una discusión que se debe dar en la provincia de Buenos Aires, creemos que es un impuesto que debe discutirse, con lo cual hay materia para debatir más allá de los créditos que viene muy bien”.

Por su parte, Joaquín Elósegui, Presidente de la Sociedad Rural de Junín se mostró en sintonía con el ex directivo de Carbap al indicar que “vemos positivo que la gobernadora Vidal se preocupe por los temas del campo, de la sequía por sobre todo, es un tema profundo y complejo. Para muchos productores es volver a endeudarse, volver atrás, por lo que a estos préstamos los vemos como algo positivo”.

El ruralista confirmó que desde la entidad se está pidiendo la emergencia agropecuaria para el distrito de Junín.

Finalmente, Alejandro Barbieri, ex titular de la Rural y actual integrante de la Comisión Directiva destacó: “Vemos como positivos estos anuncios de la gobernadora Vidal pero esperemos que sean más ágiles los pedidos de emergencia por sequía, porque los pedidos por inundaciones nunca llegaron a concretarse”.

“Desde julio del 2017 que tenemos los pedidos y están parados en la Gobernación, porque no se firmaron los decretos correspondientes, y uno de los cuarteles más perjudicados fue el nuestro”, criticó.

“Esperemos que lo que dijo de decretar la emergencia por sequía con los créditos sea de manera ágil y lo más rápido posible”, concluyó.