Sin arreglo: los Municipales volverán a reunirse esta semana con el Ejecutivo

En la mañana de ayer, el Sindicato de Empleados Municipales mantuvo una reunión con el Ejecutivo en el marco de la discusión paritaria que mantienen tras la oferta del 15% realizada por la comuna y que el gremio rechazó por escasa.

El secretario de Hacienda y Finanzas del municipio, Ariel Díaz afirmó a Democracia que “en esta oportunidad el Ejecutivo local acercó una nueva propuesta salarial, que al incremento ya ofrecido se sumó una serie de mejoras a determinados sectores y agrupamientos específicos del escalafón municipal que alcanzan a alrededor de 400 empleados, como consecuencia del trabajo en conjunto que se viene realizando con los representantes sindicales en las distintas reuniones”.

Asimismo, aclaró que “no se cerró un acuerdo y se volverá a convocar”, aunque no determinó una fecha.

Por su parte, también dialogó con Democracia el secretario del Sindicato de Empleados Municipales, Gabriel Saudán quien adelantó que en la reunión se dirimieron algunos puntos que habían solicitado pero no se logró arreglar en torno a salarios y cláusula gatillo.

“Nos concedieron muchos puntos adicionales que habíamos pedido, la gran mayoría, pero con el aumento salarial nos volvieron a decir que tenían un 15% en tres cuotas, la primera retroactiva a enero. Nosotros volvimos a decirles que no, que eso no lo podíamos aceptar, bajo ningún punto de vista”, aseveró Saudán.

Asimismo, el titular del gremio de los municipales aseguró: “dimos posibilidades para resolverlo de otra manera y esta semana nos volverán a llamar para reunirnos”.

Puntos del reclamo

Según Saudán, se logró adelantar en algunas cuestiones, “son pedidos que habíamos hecho como por ejemplo, un escalafón salarial nuevo para todos los inspectores y algunos beneficios para el área de salud”, que tras la reunión, “los consideraron y los van a implementar”.

Asimismo, indicó que también “se habían solicitado rever algunos beneficios para los jardines maternales y también lo iban a implementar, es decir estamos avanzando en algunos ítems pero todavía estamos atrasados con el aumento salarial. Nos hacen la misma oferta y sin cláusula gatillo”.

Cabe destacar que los Municipales habían bajado el porcentaje pretendido oportunamente, pero habían reclamado una rápida solución a la situación ya que según había dicho Saudán “hay una necesidad económica muy importante”.

Además, el gremio exige cerrar la paritaria solo con la aplicación de la cláusula gatillo “para estar cubiertos en ese sentido porque ya no podemos seguir perdiendo poder adquisitivo más de lo que ya hemos perdido”.

Fecha límite

En el transcurso de la semana el Sindicato aguardará la próxima convocatoria con nueva propuesta y en el caso de no llegar a ningún acuerdo, realizarán una asamblea para definir los pasos a seguir.

“Dijeron que lo van a rever y antes del fin de semana acercarán una nueva propuesta. Nosotros pusimos una fecha límite y comenzaremos a hacer asambleas, allí decidiremos”.

“Con seguridad, si no existe un acuerdo anterior, a partir del día 20 de marzo comenzaremos en asamblea para decidir cuáles serán las medidas a tomar. El Ejecutivo va dando pequeños pasos pero va avanzando, esperemos que para el bien de los compañeros reflexionen y lo reconsideren”, concluyó Saudán.