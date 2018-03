El Sindicato de Municipales se reúne hoy con el Ejecutivo

La discusión paritaria de los empleados municipales podría destrabarse hoy en la reunión que mantendrán con el Ejecutivo.

El secretario de Hacienda y Finanzas del Municipio, Ariel Díaz, adelantó a Democracia que en dicha reunión con el Sindicato, en el marco de la discusión paritaria que aún busca resolverse "se realizará una mejora de las propuestas anteriores".

Gabriel Saudán, secretario del gremio aseguró que aguardarán la propuesta del Ejecutivo para decidir cómo seguir.

“Nosotros dijimos que bajábamos el porcentaje pero que necesitábamos solucionar esta situación rápidamente porque tenemos una necesidad económica muy importante. Si bien no sabemos cuánto va a ser el índice inflacionario del año también es cierto que no lo sabe el ministro de economía”, indicó el representante de los municipales.

Asimismo, remarcó que requerirán una cláusula gatillo “para estar cubiertos en ese sentido porque ya no podemos seguir perdiendo poder adquisitivo”.

“También es cierto que necesitamos ganar algunos puntos en el aumento salarial porque consideramos que si bien el Indec el año pasado marcó un 24,8% de inflación, nuestra fuente nos dice que en realidad ha sido del 30% lógicamente la discusión es de nunca acabar y siempre priman los números oficiales pero queremos recuperar inclusive lo que se ha perdido en todos estos años”.

La reunión, pautada para las 11 de la mañana, será clave para resolver la situación de los municipales que aseguran que les “urge” solucionar la cuestión paritaria en el corto plazo.

“Veremos la forma más inteligente para salir de esto y veremos la propuesta que se nos presenta. Habíamos arrancado con un 35% pero todo tiene que ver con la cláusula gatillo.

Hoy tomaremos una decisión, no estamos dispuestos a esperar mucho más porque nos urge resolver esta situación. La verdad es que los compañeros están esperando el resultado de esta paritaria”, finalizó.