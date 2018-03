El gremio de los mercantiles cerraría en un 15% mientras otros aún discuten la paritaria

El inminente acuerdo paritario al que habría arribado el gremio de los Empleados de Comercio se firmaría entre lunes y martes y sería de un 10% a ser aplicado en abril y un 5% en agosto.

Si bien en los medios había trascendido como un hecho, el titular del Sindicato de Empleados de Comercio de nuestra ciudad, Julio Henestrosa destacó que “todavía no está concretado el acuerdo, más allá de lo que salió en los medios. Esto se podrá definir entre martes y miércoles”, expresó.

“Creo que está acordado que a fin de año haya una cláusula de revisión. Y es muy probable que en un altísimo porcentaje se apruebe ese aumento del 10% en abril, el 5% en agosto y a fin de año la cláusula, si bien no es a lo que nosotros aspiramos”, aclaró.

Según Henestrosa, “el sindicato en Junín, le hizo conocer a nuestra Federación que es quien negocia, que entendíamos que teníamos que arrancar la discusión con un 25%, que es lo que uno esperaba pero las negociaciones son así”.

Aún así reiteró “no está confirmado, ni firmado por los empresarios. Hay un pre acuerdo pero se va a concretar entre lunes y martes de la semana entrante. Nadie puede negar que el gobierno hace presión para arreglar en eso. Pero el aumento para nosotros es poco. Aspirábamos a más, a lo que creíamos justo”, concluyó.

"La cláusula gatillo es importante porque la economía argentina es una incertidumbre. Los trabajadores no podemos ser la variable de ajuste".

Gremios docentes, sin arreglo inminente

La puja docentes-gobierno parece no tener fin y si bien no hay nuevas medidas planteadas, en la semana los gremios volverán a decidir como continúan a la espera de una nueva convocatoria con otros matices.

El viernes se realizó una mesa técnica salarial en el Ministerio de Trabajo, convocada por el gobierno para discutir exclusivamente la cuestión salarial.

“No se resolvió nada”, aseguró Cecilia Paolizzi, secretaria de Udocba. “Volvieron a presentar la misma propuesta, el 15% en tres tramos, y no pudieron dar explicación alguna respecto del ausentismo, que aducen en un 17% y para nosotros es un 7%, por lo tanto ese premio por presentismo es irreal, no tiene relación con los números que se manejan”, aseguró.

“Además hablan de que un docente gana en promedio $24000, y la relación que hacen es por docentes que trabajan en más de un cargo o más de quince horas o módulos. Algo que no se da en general. Esa cantidad de horas no la tienen todos y tampoco incluso es saludable”.

Los pasos a seguir, si bien el lunes habrá clases normalmente, “es bajar a las bases hacer asamblea y decidir”

"El sindicato en Junín le hizo conocer a nuestra Federación que teníamos que discutir a partir de un 25%. No estamos conformes".

Atsa y Camioneros

Si bien las paritarias salariales de los trabajadores de la sanidad serán a partir de mayo, el titular de ATSA, Héctor Azil aseguró que tienen en claro lo que vendrá en los próximos meses.

“Sabemos que vamos a tener un panorama más claro que el resto que está negociando ahora porque ya vamos a tener una proyección de la inflación en el año, bastante más certera de la que hay ahora. Lo que tenemos claro y quedó planteado es que no vamos a aceptar ninguna paritaria que perjudique el salario de los trabajadores”, aseguró.

El año pasado el gremio contó con una paritaria del 22%, sumado a una cláusula gatillo, automática que llevó al 26% anual y “nos permitió ganarle un poquito a la inflación”.

Azil aseguró de antemano que “no estamos de acuerdo con una cláusula de revisión que es distinta a la cláusula gatillo que se dispara automáticamente, la de revisión es sentarse nuevamente a discutir paritarias, en el Ministerio de Trabajo que hoy es una tarea muy ardua.

Buscamos tener una recomposición automática del salario, sin ese tipo de condicionamiento”, indicó.

Actualmente no plantean un porcentual de aumento, “veremos en mayo la proyección de la inflación y qué se sabe, con la certeza de casi medio año que podemos tener más ajustado lo que va a ser. La cláusula gatillo es importante porque la economía argentina lamentablemente es una incertidumbre. Los trabajadores no podemos ser la variable de ajuste”, concluyó.

Por su parte, Miguel Gauna, secretario General del gremio de los Camioneros de Junín, afirmó anoche a Democracia que si bien el sindicato se sienta a negociar las paritarias en julio próximo -en marzo se paga el último aumento-, acaban de cerrar “un premio anual de entre $9500 y $20 mil pesos, según la rama”.