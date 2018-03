Recomiendan tener las vacunas al día

Los adolescentes también necesitan vacunas, pero no tienden a consultar al médico con tanta frecuencia como los niños pequeños. Por lo tanto, no es de sorprender que muchos adolescentes no hayan recibido todas las vacunas recomendables para protegerlo.

En este marco, desde la Secretaría de Salud del Gobierno de Junín señalaron que debe reforzarse la protección de las vacunas de la infancia y comenzar a prevenir enfermedades propias de la edad. En la preadolescencia y adolescencia disminuye la protección de algunas de las vacunas que los chicos recibieron en la infancia.

Por eso es importante que se apliquen las siguientes vacunas: Anti HPV: Deben aplicarse a los 11 años, todas las niñas nacidas a partir del año 2000 y todos los varones de 11 años (nacidos a partir del año 2006). El esquema completo para niñas y niños de 11 años es de dos dosis separadas por un intervalo mínimo de 6 meses.

Anti meningococo: Niños y niñas que cumplan 11 años a partir de enero de 2017 (nacidos a partir del año 2006): una única dosis.

Protege de padecer meningitis por serotipo A,C,W,Y

Triple Bacteriana Acelular niños y niñas de 11 años: una dosis y refuerzo de doble adulto a los 21 años

Protege contra : Difteria, tétanos y tos convulsa. Triple viral si no tiene 2 dosis anteriores

Por último, se informó que "dichas vacunas no requieren orden médica y son gratis en todos los hospitales públicos y centros de salud de todo el país".