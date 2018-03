"Vidal debe suspender jubilaciones de oficio"

"Hay docentes que entran a la página de la Dirección General de Cultura y Educación y se encuentran con que les iniciaron los trámites para una jubilación de oficio, y que empezarán a cobrar un 60% de su sueldo. La gobernadora Vidal debe frenar esta medida", expresó la diputada juninense Rocío Giaccone.

En este sentido, Giaccone presentó un proyecto en este sentido en la Legislatura Bonarense que pide la suspensión de las jubilaciones de oficio y las actualmente en trámite, ya que "es un cercenamiento de los derechos adquiridos, toda vez que a los docentes afectados no se les garantiza el beneficio máximo de la jubilación".

"Este plan de 'optimización de recursos' pretende avanzar con la determinación de jubilar de oficio a 3000 docentes que cumplen con los requisitos . Al no haber sido debidamente comunicada la medida, los docentes fueron anoticiados al acceder al sistema de la DGCyE", indicó Giaccone.

"Con este cese compulsivo se desconoce el Artículo 18 del Estatuto Docente, ya que no se les garantiza el beneficio máximo de la jubilación. Por el contrario, se cercenan sus derechos con un anticipo jubilatorio, cuyo monto se determinará en un 60% del sueldo básico, antigüedad y cifras remunerativas del último cargo desempeñado, sin aumentos, incentivo docente, ni aguinaldo", expresó la diputada.

Asimismo, Giaccone aseguró que "esto no es casual. Por un lado, se sigue avanzando contra los docentes, quienes según dijo la gobernadora Vidal debían ganar 40 mil pesos, pero en la realidad son atacados y deslegitimados en su lucha por tener un salario digno".

"Por otra parte, parece que se busca seguir acrecentando al sistema jubilatorio de la provincia, para dar razones para luego avanzar sobre él, ya que tiene muchos más beneficios ser jubilado en la Provincia que serlo en la Nación. Estamos poniendo luz sobre esto, para lograr que una vez más den marcha atrás en una medida que afecta a los bonaerenses", finalizó la diputada.