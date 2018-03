Pese a la reactivación, en 64 localidades de la Región no pasa el tren de pasajeros

Desde 2013 a la actualidad, tres ramales ferroviarios de pasajeros en nuestra Región han dejado de circular o fueron limitados, por lo que varios pueblos y ciudades han quedado aislados con este servicio tan importante.

Actualmente, y con la suspensión de todos los servicios de la empresa provincial Ferrobaires desde junio de 2016, la empresa estatal Trenes Argentinos (Sofse) es la encargada de la administración y puesta en marcha de los trenes de pasajeros en el territorio bonaerense.

Desde 2015 y por la inundación que azotó en la zona, el puente ferroviario de la línea Sarmiento a la altura de Mechita quedó obsoleto por lo que las formaciones ya no llegan a ciudades principales como Lincoln, Bragado, Los Toldos, Villegas, Pehuajó y Trenque Lauquen. El recorrido finaliza en Chivilcoy.

En este sentido y por la presencia de agua a la altura de la laguna La Picasa, desde febrero del año pasado, el servicio de Sofse del San Martín dejó de llegar a Rufino (provincia de Santa Fe) y el recorrido se redujo entre Retiro y Junín.

Si bien las nuevas formaciones del tren chino intentan imitar el recorrido que hacía Ferrobaires, es preciso aclarar que no se detienen en los pequeños pueblos que se encuentran entre las estaciones principales, como por ejemplo O’Higgins y Cucha Cucha, entre otras.

Tren Roca

En diciembre de 2012 el servicio entre Constitución, 25 de Mayo, Bolivar y Daireaux fue el primer ramal en dejar de funcionar.

La vulnerabilidad de este ramal había llegado al colapso total. En los escasos y erráticos viajes realizados se presentaron sucesivos problemas (fallas de la locomotora, problemas de superestructura de vía, y hasta un choque con un camión) que devinieron en el peor final: el tren fue suspendido hasta nuevo aviso.

Lo alarmante del caso no es sólo la falta del tren de pasajeros sino que el sector Empalme Lobos-Bolívar no cuenta con trenes de carga, por ende el trencito de Ferrobaires era el único que desafiaba las malezas y las "mantenía a raya" día tras día.

Tras casi dos años de suspensión, volvía a operar el servicio de pasajeros sólo hasta a 25 de Mayo, ya que la traza del sector 25 de Mayo-Bolívar continuaba abandonada (entre Bolívar y Daireaux circulan trenes de carga). El 30 de junio de 2016, todos los servicios de la empresa Ferrobaires quedaban detenidos “hasta nuevo aviso”.

En 2017, tras permanecer un mes inactivo, el servicio Constitución – Saladillo – General Alvear volvió a funcionar, pero en 2018 a raíz de un descarrilamiento, el servicio se encuentra suspendido hasta nuevo aviso.

Cabe destacar que este servicio, que se encontraba administrativamente a cargo de Argentren, pasó a ser operado por Trenes Argentinos como operación directa en 2015, año que comenzaba a circular las nuevas formaciones de origen chino.

En la actualidad, los servicios de larga distancia que parten desde Constitución llegan hasta Mar del Plata, Bahía Blanca (vía Lamadrid) y Cañuelas.

Línea San Martín

El 27 de febrero de 2015, la formación cero kilómetro de la empresa Sofse con material chino comenzó a realizar el recorrido entre Retiro, Chacabuco, Junín, Alberdi y Rufino, provincia de Santa Fe con una salida por semana.

Cabe destacar que en paralelo, el servicio de Ferrobaires (Retiro – Junín) circuló cinco veces por semana hasta el 30 de junio de 2016 cuando fue desafectado de los rieles por un accidente ocurrido en la localidad de Rawson.

En febrero de 2017, el único servicio habilitado de Trenes Argentinos, dejó de llegar hasta la localidad santafesina producto de las inundaciones que anegaron las vías a la altura de la Laguna La Picasa. De esta manera el recorrido se reducía hasta nuestra ciudad.

El 11 de septiembre de ese mismo año, se incorporaban dos frecuencias semanales más en ambos sentidos, y además con nuevas paradas intermedias: Franklin, Castilla y Rawson.

Línea Sarmiento

El servicio que parte desde la estación Once es uno de los más importantes para la Región ya que conecta a varias ciudades principales con un gran caudal de pasajeros, no solo de la provincia de Buenos Aires, sino que también de La Pampa.

En 2014, la empresa Ferrobaires oficializó la suspensión definitiva del servicio (Once – Lincoln), ya que en diciembre de 2013 -según trascendidos- la locomotora titular no cumpliría con las condiciones de seguridad requeridas por la Secretaría de Transporte de la Nación.

Actualmente las formaciones de Sofse con el tren chino opera con servicio reducido entre Once y Chivilcoy, ya que en 2015 un fuerte temporal generó daños en las vías a la altura de Bragado, una localidad clave porque desde ahí se bifurcan dos ramales hacia General Pico y Santa Rosa (La Pampa).

De esta manera, dentro del ramal con destino a General Pico, ciudades como Los Toldos, Lincoln, Pinto y Villegas con paradas intermedias, quedaron desconectadas con el transporte de pasajeros.

Dentro del ramal a Santa Rosa, el tren dejó aisladas a las ciudades bonaerenses de 9 de Julio, Carlos Casares, Pehuajó y Trenque Lauquen, con paradas intermedias.

El presidente de Trenes Argentinos Infraestructura, Guillermo Fiad, estuvo esta semana en el puente ferroviario que se encuentra sobre el río Salado a la altura de Bragado, destruido e intransitable tras el paso de las últimas inundaciones.

Según informaron, a mediados de este mes comenzaría a trabajar la empresa encargada de reparar el puente en Mechita.

La obra, que demandará varios meses, permitirá recuperar el uso del ramal Once-Bragado, trayecto que está interrumpido desde agosto del 2015 luego de la inundación que desestabilizó algunos pilotes.

En 2016 se había instalado un obrador de la empresa encargada que estaba trabajando, pero la inundación del 2017 dejó inconclusa a la obra.



Cierre de Ferrobaires

Tras el Decreto 1.100 publicado el 22 de enero sobre el cierre y traspaso de la empresa Ferrobaires a manos de Nación, en la Provincia ya fueron notificados 150 empleados que a partir del 15 de marzo, cuando deje de existir la Unidad Ejecutora del Programa Ferroviario bonaerense, finalizarán sus vínculos laborales.

De la totalidad de los trabajadores, muchos serán trasladados a la órbita nacional, pero otros tantos quedaron en el camino.

En lo que respecta a Junín, los trabajadores recibieron un ofrecimiento del 20% más sobre la indemnización, a cambio de dejar los puestos laborales.