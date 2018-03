San Martín: “Las obras no llegan, estamos un poco relegados”

El problema de los anegamientos en el barrio San Martín ya puede calificarse como histórico. Enclavado en lo que supo ser una cañada que acumulaba las aguas de las lluvias, la hondonada fue rellenada por el Municipio, lo que permitió la instalación de viviendas en esos terrenos.

Sin embargo, todavía existen áreas de este sector que continúan padeciendo anegamientos. “Hay muchas casas de vecinos del lugar a las que les entra el agua cuando llueve, por falta de mantenimiento del desagüe”, explica el vicepresidente de la sociedad de fomento, Gustavo Loza. Esto pasa, especialmente, cuando las precipitaciones caen muy intensamente en poco tiempo.

“Hace muchos años se limpiaba el desagüe que hay en nuestro barrio –continúa Loza– y eso dejó de hacerse, así que hay mucha basura que interrumpe el paso del agua. El año pasado estuvo el municipio con las máquinas haciendo una especie de acequia al lado de las vías, los vecinos sintieron un poco de satisfacción porque creyeron que ya no iban a tener más problemas, pero se sigue inundando”.

A esto se le agrega la falta de mantenimiento en la zona, por lo que se reclamó al municipio en reiteradas oportunidades que hagan un desmalezamiento en las inmediaciones de las vías.

Eva Loza, también fomentista, cuenta que ven “mucha suciedad en los lotes”. Y agrega: “La gente del barrio se la agarra con nosotros, hay un vecino que se borró de la sociedad de fomento porque se le metió el agua dentro de la casa, pero nosotros hacemos los reclamos y no nos llevan el apunte. Hacemos lo posible. Conozco ese lugar desde hace cincuenta años y nunca cambió”.

“En el municipio nos atienden muy bien pero las obras no llegan, estamos un poco relegados”, se lamenta el vicepresidente de la entidad barrial.



Infraestructura

En la actualidad, el barrio San Martín se encuentra “dividido” en dos mitades bien diferenciadas: desde la calle Almirante Brown hacia Alberdi se puede ver una zona muy cuidada, con la mayoría de las calles de asfalto, cordón cuneta y base estabilizada, mientras que desde Almirante Brown hacia Chile, unas pocas cuadras de mejorado alternan con una mayoría de tierra.

“Es muy notoria la diferencia que hay entre uno y otro sector”, reconoce Loza. Y las políticas públicas parecieran agrandar esa brecha. Los fomentistas cuentan que, en la zona comprendida entre Alberdi y Almirante Brown, donde había luminarias, hicieron un recambio y pusieron columnas, “mientras que en el otro sector lo necesita con más urgencia, porque hay calles en donde hay un solo colgante en dos cuadras”. El dirigente barrial remarca que “eso la gente del barrio lo ve y piensa que la comisión de fomento va a pedir para los tienen más servicios, y no es así: se pide para todo el barrio”.

En San Martín todos los vecinos cuentan con agua corriente, las cloacas faltan en apenas unas cuadras y unas cinco manzanas no tienen el servicio del gas natural.

Seguridad y tránsito

En cuanto a la inseguridad, los dirigentes barriales sostienen que en este sector están “como cualquier otro barrio”. Y en ese marco, agregan: “Tenemos cierta cantidad de chicos que llegan a cuidar el barrio, pero cuando no están, se corren riesgos de algún arrebato, que ya ha pasado. La policía, en la cuadrícula nuestra, pasan. Así que el tema de la inseguridad está en todos lados”.

Por otra parte, el tránsito también es un asunto que preocupa a los lugareños.

“Hay muchos muchachitos en motos haciendo Willy, haciendo mucho ruido desde sus caños de escape”, señala Eva, para luego añadir: “El patrullero pasa a veces, pero en la noche son las dos o tres de la mañana y siguen haciendo eso. No nos han puesto reductores de velocidad, algo que nos vendría muy bien”.

Las arterias más conflictivas en este sector en cuanto a la circulación vehicular son Almirante Brown, en donde “se descuelgan de la vía y salen con todo”, y Alberdi, que es muy transitada.