El Hospital local cuenta con una oficina para tramitar las partidas y el DNI

La gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, anunció el miércoles que las 149 maternidades públicas bonaerenses contarán con una oficina del Registro de las Personas para tramitar las partidas y los documentos de identidad de todos los recién nacidos, al tiempo que informó que se habilitó un sistema de la digitalización de las partidas lo que permitirá al vecino gestionar su documentación de manera online.

El programa llamado “Garantizá tu identidad” ya se encuentra habilitado en Junín con una oficina del Registro ubicada en el Hospital Interzonal donde se puede anotar a los recién nacidos.

Otro dato importante es que a partir de ahora no es necesario concurrir a una dependencia, sino que las partidas se pueden tramitar online desde cualquier lugar, las 24 horas del día.

Para poder realizar el trámite, hay que ingresar a la web gba.gob.ar/registrodelaspersonas desde cualquier dispositivo electrónico (computadora, Tablet o celular), completar los datos de la partida requerida y efectuar el pago.

En un plazo de 5 a 7 días hábiles, el vecino recibirá un mail con un enlace para descargar la partida con firma digitalizada.

“Alumnos indocumentados”

En diálogo con TeleJunín, el director provincial del Registro de las Personas, Juan Esper destacó varias aristas: “La primera que podemos tomar es la de ir a cada una de las escuelas de la Provincia a buscar a nuestros alumnos que tras la inscripción en la matrícula figuraron como que no tienen DNI”.

“El año pasado, como Provincia, conseguimos un logro fundamental que fue realizar el gran censo educativo de la historia lo que nos permitió saber con nombre y apellido, en qué condiciones cursan nuestros alumnos en la escuela primaria y secundaria”, explicó.

“Es un trabajo muy profesional que se hizo a través del Ministerio de Educación con acompañamiento del Ministerio de Economía desde el punto de vista de la logística y elaboración de las encuestas para posterior procesamiento. Eso nos permitió encontrar una determinada cantidad de alumnos indocumentados en todas nuestras instituciones educativas”, aseguró.

“Lo hicimos por instrucción de la Gobernadora y por decisión de nuestro ministro de Gobierno, Joaquín De La Torre. Tomamos 15 municipios con mayor cantidad de chicos indocumentados, para ir hacer operativos dentro de las mismas escuelas donde los fuimos a buscar. Con la compañía de los padres se hizo el trámite pertinente para que los mismos puedan tener su identidad con el consiguiente acceso a los restantes derechos”, remarcó.

Apertura de oficinas

Un segundo tema tiene relación con la apertura de nuevas oficinas del Registro a las Personas en las maternidades públicas de la Provincia, “porque no se trata solamente de los indocumentados sino también lo que hay que hacer significa trabajar en las causas de la indocumentación”, expresó.

“Hoy en día los chicos que no están inscriptos en el Registro, alguna vez nacieron en un hospital bonaerense. Entonces el problema se soluciona de raíz poniendo todo el esfuerzo posible del Estado para permitirles a los padres con la mayor comodidad que realicen todo el trámite dentro del mismo hospital antes de darse el alta”, informó.

Y continuó: “De esta manera el Estado se asegura que este chico esté inscripto, que la madre hizo el trámite y que tendrá un DNI. Esto implica que en 149 maternidades públicas de la Provincia, el Registro de las Personas ya está abriendo nuevas oficinas”.

“Ya tenemos la totalidad de los hospitales públicos provinciales que tienen nacimientos abarcados y tenemos más de 25 de los 101 hospitales municipales con una oficina del Registro”, subrayó.

“Estamos en un proceso de firmar convenios con cada uno de los intendentes para continuar realizando los trabajos con los hospitales. Nuestra meta es para que antes de fin de año tengamos la totalidad de los nosocomios provinciales y municipales con un Registro de las Personas”, concluyó Esper.

“En toda la Provincia”

Al igual que en Junín, “hay un tema fundamental también para que el programa llegue a toda la Provincia, que es la implementación de inscripción de oficio. Abarca una serie de organismos tanto provinciales como nacionales y en este caso de la inscripción de oficio trabajamos a la par del Ministerio de Salud para implementar eso”, dijo.

“Esto significa que si los padres no inscriben a sus hijos, el Registro tiene la posibilidad, a través de unas modificaciones y capacitaciones, de inscribir de oficio a ese recién nacido en el transcurso legal de 40 días”, aclaró.

“Esto es una realidad y ya hay inscriptos 180 chicos que nacieron en los hospitales públicos bonaerenses. Hace unas semanas acompañamos el primer caso de la historia en La Plata donde llevamos la partida de nacimiento que el Registro hizo de oficio digital, ya que no se hace en libros”, comentó el ministro.

“Esa madre nos había contado que no había hecho el trámite por una situación personal. A rasgos generales nosotros sentimos que hay un desconocimiento de la importancia de realizar la inscripción y de la necesidad de tener el DNI para los derechos mediatos e inmediatos como tener un nombre, apellido, votar, tener un trabajo en blanco, ir a la escuela y universidad”, aseguró.

“Esto ya está implementado en Junín desde el 17 de diciembre de 2017 y ya tiene una delegación del Registro de las Personas dentro del Hospital Interzonal”, informó.

Trámites online

Otro tema importante que se realizó en Junín “tiene que ver con el lanzamiento online de las partidas de nacimiento. A partir de ahora todos los habitantes de la Provincia podrán tramitar las partidas desde la comodidad de sus casas además del pago que se puede hacer de manera virtual”, agregó Esper. Y afirmó “El envío de la partida tiene firma digital y llega al email de cada persona”.

“Es una realidad y hoy en día el vecino de Junín puede hacerlo, imprimir desde la comodidad de su casa y si no, el código es válido para presentar en cualquier organismo, ya que puede comprobar la veracidad ingresando un código en una página web”, finalizó.