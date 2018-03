Eximen de responsabilidad a la Unnoba tras las acusaciones del fiscal Marijuan

En el marco de la sesión de marzo del Consejo Superior de la Universidad, el rector leyó un fallo que exime de responsabilidad a la Unnoba por las acusaciones formuladas por el fiscal Guillermo Marijuan en una causa que involucra a universidades nacionales.

Guillermo Tamarit leyó a los consejeros presentes, integrantes del gobierno universitario, los términos de la notificación recibida de parte del juez federal que intervino en la causa: “Habiéndose acreditado por parte de la Unnoba que no hubo malversación de fondos públicos y por tanto no se cometió ilícito alguno, el fiscal federal en su dictamen solicitó el archivo de la causa y agregó que no se puede endilgar a la institución investigada ni a sus autoridades irregularidades en torno al hecho denunciado, por lo que se resuelve archivar las actuaciones por inexistencia de delito”.

El rector recordó que cuando se inició la causa la Universidad actuó inmediatamente a requerimiento del fiscal a efectos de aportar todos los elementos que permitieran llevar adelante la investigación correspondiente y concluir en los términos de este fallo. En la línea de estas consideraciones, Tamarit observó con preocupación una serie de hechos de la realidad que definen un panorama complejo para las universidades que “parecen ser puestas por diversos organismos bajo un manto de sospecha”.

“Señalo esto para advertirlo porque a pesar de que la Unnoba está siendo tomada como modelo por la calidad de su administración, por el manejo de su presupuesto, por la relación docente-alumno y por la dinámica de su funcionamiento, no queda afuera de estas consideraciones generales que lesionan”, remarcó Tamarit.

Reforma del estatuto

En otro orden de cosas, se refirió a la habilitación de la reforma del estatuto de la Universidad y visualizó esta propuesta como “una oportunidad para reflexionar sobre varios aspectos vinculados a la dinámica del funcionamiento universitario”.

Asimismo recordó a los consejeros que el año 2018 estará marcado institucionalmente por una agenda que pondrá énfasis en el desarrollo de actividades por el Centenario de la Reforma Universitaria de 1918. Entre ellas, en abril se realizará el Primer Congreso Multidisciplinario en la ciudad de Junín.