Reconocimiento a una voluntaria del Hospital Interzonal

En el marco del Día Internacional de la Mujer, el Jefe del Gobierno de Junín, Pablo Petrecca, se acercó hasta la casa de Marta Piedacasas de Crossetti para saludarla y reconocerla por la gran labor comunitaria que lleva adelante.

Marta tiene 81 años, es mamá de Andi y María; docente jubilada, que en el año 1985, tras perder a un hijo, decidió ser voluntaria en la cárcel de nuestra ciudad, acompañando a los internos, tarea que realizó hasta el año 1992.

Luego y hasta la actualidad, forma parte del grupo "Las damas de Rosa", asistiendo y acompañando a los pacientes con HIV y víctimas de violencia de género.

También es escritora de cuentos, los cuales llegó a exponer en la feria del libro de Buenos Aires, participando de diferentes concursos, donde en algunos resultó ganadora, logrando la publicación de los mismos en libros de antologías. Es columnista del programa radial Shopping, que conduce Niní Ceci y en 2012 fue reconocida con la distinción "Alicia Bianchi" que otorga el municipio.

Tras recibir y dialogar con el intendente, Pablo Petrecca, Marta expresó: "Me acaba de visitar el señor intendente, quien además me trajo un presente muy lindo. Lo hizo en el marco del Día de la Mujer y voy a ser un poco tramposa con lo que voy a decir, pero a mí me encanta todo lo que hace el Intendente, entonces, esta visita fue para mí muy linda, principalmente porque me escuchó, no vino solo a poner la cara, me escuchó y no siempre se encuentra eso".

"Me escuchó, me preguntó, por eso me gustó mucho la charla. Yo colaboro mucho en el hospital, en las áreas de HIV y violencia de género, temas donde hay mucho por hacer y donde a la gente le gusta ser escuchada", agregó.

Por último, Marta Piedecasas de Crossetti dijo que "hoy, en este día, hay que resaltar que hay un montón de mujeres a las que les gusta colaborar y hay mucho por hacer, hay mucha gente que más que una ayuda necesita ser escuchada o una mano que la toque".