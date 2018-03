José María Sciutto es el nuevo director del Coro Polifónico Nacional

José María Sciutto, reconocido director de coros y orquestas sinfónicas a nivel internacional, vuelve al país y se incorpora como director titular del Coro Polifónico Nacional y Coordinador General de los cuatro coros nacionales, tras dirigir el Coro de Voci Bianche di Roma y la Schola Cantorum Argentina.

Nacido en Junín y con fuertes vínculos en nuestra ciudad y en La Plata, realizó sus estudios como director de orquesta en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Nacional de La Plata.

Posee una nutrida actividad concertística en importantes centros europeos, latinoamericanos y norteamericanos, en producciones sinfónico-corales y de música contemporánea latinoamericana. En nuestro país, dirigió las orquestas Sinfónica Nacional, del Teatro Argentino de La Plata, de Cámara de La Plata, Sinfónica de Bahía Blanca y Sinfónica de Tucumán. En Italia, las orquestas Giuseppe Verdi de Milán, Sinfónica Abbruzzese, Sinfónica Marchiggiana, Pro Arte Marche, Junior de la Accademia de Santa Cecilia de Roma, "Dei Conservatori Italiani", Sinfónica de Bari, Tito Schipa de Lecce, del Conservatorio de Pescara e I Solisti Aquilani. En Rumania, la Orquesta y el Coro del Teatro de la Ópera de Timisoara y las orquestas Oltenia de Craiova, Sinfónica de Bacau y Sinfónica de Balcea. Por otra parte, también condujo las orquestas Sinfónica Nacional de Costa Rica, Juvenil de Costa Rica, del Conservatorio de la República Dominicana y Juvenil de La Florida State University.

Es docente en master classes universitarias para la formación de directores de coro y de orquesta y es autor de un método de pedagogía coral infantil que tiene una extensa aplicación en América Latina y en Italia.

Desde 1992, se desempeña como titular docente en el Conservatorio "L. D'Annunzio" de Pescara.

Es director artístico del programa "Musica per la Pace" de la O.N.U., consultor en el Instituto Latino-Americano de Roma y del "Center for Music of the Americas" de la Florida State University y miembro de la "American Conductors Association" y del "FullBright Program". Y fue jurado en concursos internacionales de canto, de solistas y coreutas.

Entre 2001 y 2005, fue director del Coro Lírico y colaborador en la dirección artística del teatro lírico "Ventidio Basso" de Ascoli Piceno. De 2005 a 2010, fue director del Coro de Voci Bianche di Roma y del Laboratorio Corale dell'Accademia di Santa Cecilia en Roma. Y fue director artístico de la Schola Cantorum Argentina.

En el presente tiene el cargo de Coordinador General de Coros de la Dirección Nacional de Organismos Estables del Ministerio de Cultura de la Argentina y es el director titular del Coro Polifónico Nacional, perteneciente a la misma institución.

Desde la Dirección Nacional de Organismos Estables, dependiente del Ministerio de Cultura de la Nación, compartimos la convocatoria de audiciones 2018 de Coro Polifónico Nacional, en el marco de la incorporación del maestro José María Sciutto, como nuevo director del Coro Polifónico Nacional y Coordinador General de los cuatro coros nacionales.

Coro polifónico nacional

El Coro Polifónico Nacional llama a concurso público para la cobertura de los siguientes cargos de la Planta Permanente:

• Seis cargos de Coreuta Tenor.

• Tres cargos de Coreuta Bajo.

• Cuatro cargos de Coreuta Soprano.

• Cuatro cargos de Coreuta Contralto.

Condiciones generales:

Ser argentino nativo, naturalizado o por opción; mayor de dieciocho (18) años de edad; poseer condiciones morales y de conducta; poseer aptitud psicofísica para la función a desempeñar. Los extranjeros podrán presentarse a concurso, pero su designación se realizará en el caso de que sea imposible cubrir una vacante con un argentino que reúna la idoneidad requerida y su designación sólo se podrá efectivizar a partir de la fecha de vigencia de la correspondiente Decisión Administrativa que lo exceptúe del cumplimiento de dicho requisito.

Los ganadores del concurso se regirán por el régimen de labor establecido por el Decreto Nº 973/08.

Condiciones y requisitos particulares:

La inscripción se realizará personalmente desde el día jueves 5 al 11 de abril 2018, en la sede del Teatro Nacional Cervantes, ubicado en Av. Córdoba Nº 1155, piso 12, Capital Federal, de 11.00 a 16 hs. O por correo, en cuyo caso sólo se aceptarán aquellas solicitudes que, como último plazo, tengan como fecha del sello del correo el 10 de abril de 2018.

No se aceptarán inscripciones por correo electrónico.

Las consultas se podrán realizar vía correo electrónico a : audicionescpn@gmail.com o en forma telefónica al 4815-8883/6 INT. 129, o al 4816-5678.