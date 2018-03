En el mes internacional de la mujer, la residencia de Trabajo Social del Hospital Interzonal Abraham Piñeyro junto con organizaciones de la comunidad participaron de una jornada de concientización frente a la violencia contra la mujer.

Cecilia Benedetti, directora asociada del Higa explicó: “quisimos estar en nuestro hospital con todos los carteles, los mensajes que queremos hacer llegar, que la mujer para hoy, no solo su actividad sino porque es pararnos frente a la vida y es compartirlo con otro, con todos.





La mujer también está en la sociedad, no queremos que sigan maltratando a la mujer, haciéndola indigna en cierta forma”.

Consultada sobre el debate contra la despenalización del aborto, Benedetti aseguró: “Me alegra que sea un tema de los legisladores, que son representantes del pueblo, la voz de la comunidad, que puedan llevar una discusión y pueda ir destrabando este tema sobre su ilegalidad. Hoy es ilegal y nuestro personal y nuestros médicos también estamos bajo esa ley de ilegalidad, por eso celebro enormemente que se abra el ruedo y que los legisladores puedan trabajar esto”.

Asimismo, en líneas generales y sobre el nosocomio recordó que “es importante dejar en claro que a nivel hospitalario: el hospital está para cuidarnos a todos, no está para juzgar a nadie. Las puertas están abiertas para todos aquellos que lo necesiten para ser atendidos, asistidos”.

Por su parte, Graciela Letieri, Trabajadora Social del Higa se refirió a la jornada y la problemática visibilizada.

“Una de las problemáticas es la violencia como así también el abuso, y no solo el abuso sexual que estamos acostumbrados a escuchar sobre todo. El abuso está en la mayor parte de la vida femenina”, aseguró.

“Tenemos un ámbito de trabajo en el que somos la mayoría mujeres pero en muchos lugares no se cumple el cupo de trabajo para las mujeres, ni tampoco se paga la misma remuneración a hombres y mujeres. Muchas mujeres que vienen adolecen de no poder resolver esa cuestión económica porque tiene un trabajo precarizado, mal remunerado, en negro”, enfatizó.