Veintitrés familias de nuesta ciudad recibieron las escrituras de sus viviendas

Ayer se entregaron nuevas escrituras a 23 familias de Junín y se concretó la firma de 55 expedientes.

El Jefe del Gobierno de Junín, Pablo Petrecca, aseguró que "es esta una de las acciones de gobierno más lindas, como intendente, estar entregando escrituras, más allá de que hoy no pude estar presente por compromisos de agenda, sé que es un día muy emotivo porque hay familias que están esperando esto para poder decir, después de muchos años, soy dueño. Estamos muy contentos de poder hacer una nueva entrega y por poder decir que ya llevamos entregadas más de 400 escrituras y hemos realizado más de 400 firmas, algo muy importante".

"Hay un gran trabajo en equipo, con el Instituto de la Vivienda y la Escribanía General de Gobierno y nuestro equipo, que hace un trabajo barrial impresionante, además de un fuerte compromiso de la gobernadora María Eugenia Vidal. Esto nos permitió hacer estas entregas ha familias que esperaban desde hace mucho tiempo y hoy podemos concretarles este sueño de tener la escritura de sus casas", agregó.



Para finalizar, el Intendente de Junín recordó que "cuando comenzamos con la gestión, había muchos expedientes inconclusos, tanto en la provincia como en el municipio, por eso, nuestro equipo se puso a trabajar fuertemente para poder culminarlos y hacer que muchas familias de Junín puedan decir, somos dueños de nuestras casas".

Por su parte, la escribana Rosa Borda, integrante de la Escribanía General de Gobierno, sostuvo que "tener la escritura les permite acceder a un crédito hipotecario, poder ser garantes de un familiar que necesita de un aval para poder alquilar, beneficios de tener la propiedad a nombre de la persona que hace años lo espera. Es un acto de integración social muy importante".

Por último, la escribana Borda destacó que "el compromiso del municipio de Junín y el trabajo en conjunto es para nosotros muy importante, es la columna vertebral del acto final que es ni más ni menos que la entrega de la escritura. Felicito el trabajo de campo que se hace en Junín, el compromiso y la sensibilidad social que se demuestra en cada expediente".

La encargada de abrir el acto formal fue la secretaria de gobierno del municipio, Dra. Agustina De Miguel. "Le quiero dar la bienvenida a todos estos vecinos y sus familias y a las autoridades de la provincia . Pablo Petrecca hoy no pudo estar presente por cuestiones de agenda y la verdad que para nosotros es un día muy especial porque ustedes hace años que están esperando esto y nosotros, desde que comenzamos con la gestión y por expreso pedido del Intendente, le pusimos mucho ahínco a concretar estas entregas", dijo.

También Gilda Bilos, del Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires, felicitó a las familias que recibieron sus títulos de propiedad y agradeció al "municipio por el trabajo en conjunto por poder estar realizando una nueva entrega en Junín". Mientras que, Marisa Ferrari, secretaria de Desarrollo Social del Municipio, agregó: "Estamos muy contentos de compartir este momento donde estas familias consolidan un derecho que ya tienen, fue un camino arduo pero, trabajando en equipo, junto a las familias, pudimos concretarlo por eso les pido que las disfruten". María Isabel, fue una de las 23 vecinas que recibieron sus escrituras, y tras la misma no pudo ocultar su emoción al señalar que, "tras esperar más de 4 años estoy muy contenta de recibir mi escritura, ahora me siento dueña, tendré nuevas oportunidades. Estoy muy agradecida al municipio".

Mercedes Erbojo, por su parte, expresó: "Estoy muy agradecida a la gestión del municipio, ya que tras 20 años tenemos nuestra escritura".